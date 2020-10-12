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Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы - СМИ

12 октября 2020, 18:50  •  98 • В мире
В белорусских СМИ проанализировали тендер на обслуживание казарменно-жилищного фонда российских военных городков на территории Белоруссии. Журналисты пришли к выводу, что Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы.
Россия возьмёт на свой счёт обслуживание военных городков, где базируются военные РФ. Согласно тендеру, ведомство Сергея Шойгу запланировало ряд работ по улучшению состояния казарм и других жилищных построек, где проживают военные.
Впрочем, привычная процедура по отбору подрядчика для проведения работ в СМИ вызвала мини-скандал, мол, Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы.
Отмечается, что речь не идёт о каких-то новых военных базах. Судя по параметрам аукциона, площадь обслуживаемой территории осталась почти идентичной прошлогодним показателям.
Сообщается, что на текущий год на обслуживание 324 683 кв. м казарменно-жилищного фонда Минобороны изначально выделяло 118,5 млн российских рублей, в 2019 году на 354 200 кв. м - 130,4 млн российских рублей.
Минобороны России рассчитывает завершить приём заявок и определить победителя на 2021 год в конце октября, передаёт Zautra.by.

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