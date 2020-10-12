Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы - СМИ

Россия возьмёт на свой счёт обслуживание военных городков, где базируются военные РФ. Согласно тендеру, ведомство Сергея Шойгу запланировало ряд работ по улучшению состояния казарм и других жилищных построек, где проживают военные.

Впрочем, привычная процедура по отбору подрядчика для проведения работ в СМИ вызвала мини-скандал, мол, Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы.

Отмечается, что речь не идёт о каких-то новых военных базах. Судя по параметрам аукциона, площадь обслуживаемой территории осталась почти идентичной прошлогодним показателям.

Сообщается, что на текущий год на обслуживание 324 683 кв. м казарменно-жилищного фонда Минобороны изначально выделяло 118,5 млн российских рублей, в 2019 году на 354 200 кв. м - 130,4 млн российских рублей.

Минобороны России рассчитывает завершить приём заявок и определить победителя на 2021 год в конце октября, передаёт Zautra.by.