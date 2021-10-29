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Лукашенко перед забастовками поехал на предприятие Белоруссии

29 октября 2021, 13:50  •  146 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер обратился к рабочим завода с просьбой
На фоне готовящихся в Белоруссии забастовок президент Александр Лукашенко поехал с рабочим визитом на новый завод по производству картона в Добруше. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого". 
Напомним, ранее белорусский оппозиционер Валерий Цепкало обратился к рабочим с призывом выходить на улицы 1 ноября, чтобы парализовать работу ключевых предприятий страны. Он объяснил необходимость подобных мер доведением Белоруссии до развала неким "полоумным гражданином". При этом другие представители оппозиции его инициативу не поддержали. 
Светлана Тихановская заявила, что не чувствует себя вправе призывать участвовать в забастовке, не согласованной со всеми остальными. Она отметила, что гарантировать безопасность участников протеста в данный момент нельзя, призвав как можно тщательней подготовиться к стачке в ближайшем будущем. 
Во время визита на завод Лукашенко доложили об успехах в производстве картона, а после предложили заодно осмотреть территорию предприятия на электробусе производства МАЗ. Президент отдал поручение увеличить производство подобного типа транспорта, чтобы поскорей занять рынок. 
Глава страны положительно оценил окончание строительства картонного предприятия, отметив, что оно играет особую значимость в противостоянии Белоруссии с Западом – чем больше будет подобных заводов, тем больше будет нападок на Минск, поскольку такие конкуренты никому не нужны. 
Он отметил, что государство очень много средств вложило в строительство фабрики и выразил надежду, что сотрудники будут это ценить.
"Вы мне должны только одно: сохраните это предприятие и живите дружно", – приводит его слова БелТа. 

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