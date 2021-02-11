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Лукашенко озвучил новые условия ухода с президентского поста

11 февраля 2021, 17:05  •  166 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер потребовал гарантий безопасности, но не для себя
После скандальных выборов в августе Александр Лукашенко заявлял, что просто так страну не отдаст, несмотря на требование оппозиции уйти с поста президента. Позже лидер слегка смягчил риторику, указав, что готов передать власть, но при условии внесения некоторых изменений в Конституцию страны. Сейчас же Александр Григорьевич выдвынул два новых требования, после исполнения которых он согласен уйти с должности президента страны.
Выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании Лукашенко сообщил, что одним из главных условий его ухода будет стабильность в стране.
"Никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", – передает его слова БЕЛТА.
При переходном периоде в стране Всебелорусское народное собрание, по его указанию, должно стать стабилизатором и иметь конституционные полномочия.
Также Александр Лукашенко подчеркнул, что требует гарантий безопасности для своих сторонников после ухода от власти. По его словам, с них "не должен упасть ни один волос".
Президент Белоруссии заявил, что строил страну своими силами "как мог" и не намерен отдавать ее на "поругание, будет ли он у власти или нет".
Тем не менее, подчеркнул он, к власти должно приходить новое поколение – определять, кто именно достоин должности главы страны должен народ на честных и открытых выборах. Лукашенко заявил, что это он намерен обеспечить белорусскому народу.
Что касается обсуждения новой Конституции, то лидер отметил, что ее вынесут на референдум не раньше следующего года.

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