Лукашенко отвёл на войну с Украиной три дня: "Как только запахло, Зеленский струхнул"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отвёл на войну с Украиной всего три дня. Именно столько времени понадобится России, чтобы взять Киев. "Как только запахло жареным, Володя Зеленский струхнул", - напомнил он.

Александр Лукашенко считает, что все разговоры украинских политиков о том, как они остановят Россию, - это всё пустая бравада и самопиар. На самом деле, если война между двумя странами вспыхнет, она закончится уже через несколько дней победой русских войск. Президент Белоруссии думает, что в Киеве это прекрасно понимают.

Украина никогда не будет с нами воевать. Эта война продлится ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Как только чуть-чуть запахло [войной], Володя Зеленский сразу струхнул: "Ребята, ребята…",

- поделился Лукашенко своим мнением в интервью, которое он дал Владимиру Соловьёву.

Белорусский лидер уверен, что Европа тоже крайне не заинтересована в войне России и Украины. По его словам, европейцы слишком привыкли к комфортной жизни, в которую война совершенно не вписывается.

Напомним, в последнее время западные страны начали с удвоенной активностью поставлять Украине оружие. Особенно отличились США и Великобритания. В субботу появилась неподтверждённая информация о том, что Запад, вероятно, испытывает в Донбассе экспериментальный вид оружия.