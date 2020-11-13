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Лукашенко ответил Зеленскому: "Пусть боится, чтобы его так не назвали"
13 ноября 2020, 23:50 • 84 • Политика
Президент Белоруссии прокомментировал решение представителей украинской власти обращаться к нему в дальнейшем просто "Александр Лукашенко". "Ему стоит опасаться, чтобы его самого не назвали просто Владимир Зеленский, потому что всё к этому и идёт", - ответил белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко остроумно ответил на заявление Киева о том, что глава Украины Владимир Зеленский больше не будет называть своего белорусского коллегу "президент". Лукашенко отметил, что скоро самого Зеленского будут называть просто по имени, если ситуация на Украине будет продолжаться в том же духе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полномочия президента Белоруссии истекли 5 ноября. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский будет называть главу Белоруссии просто Александр Лукашенко, без приставки "президент".
Он напомнил, что рейтинг Зеленского всего за полтора года обвалился с 70 с лишним процентов до менее 30. В этой связи не украинскому лидеру решать, кого называть президентом, а кого нет.
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