Лукашенко ответил на угрозу Польши закрыть границу

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Глава Беларуси пока не видит необходимости ставить армию на охрану государственных рубежей

Главная задача белорусского руководства – не допустить перерастания миграционного кризиса на границе с Польшей в вооруженный конфликт. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании в Минске во вторник, 16 ноября.

По его словам, уже были пресечены попытки доставить в лагерь мигрантов огнестрельное оружие. Так же отмечены провокации, цель которых – развязать силовой конфликт.

"Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта проблема стала развязыванием горячего противостояния",

– приводит телеканал "360" слова Лукашенко. Он сообщил, что руководством силового блока республики разработан план противодействия любой агрессии с привлечением белорусской армии, но пока приказа о размещении военных на границе не отдавалось.

При этом задача Минска – не только защитить население Белоруссии от возможных вооруженных столкновений, но и спасти самих беженцев. В связи с этим республика активно ведет переговоры с разными заинтересованными участниками. В частности, подключиться к урегулированию ситуации с мигрантами на границе с ЕС готовы власти ОАЭ, передает БелТА.

Минск, со своей стороны, тоже предлагает различные варианты разрешения ситуации западным странам. Об этом шла речь, в частности, в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам Лукашенко, она "взяла паузу", чтобы обсудить идеи белорусского лидера с коллегами по ЕС, после чего обещала перезвонить. До повторного звонка они договорились не раскрывать детали возможных договоренностей публично.

И только Польша, на границе которой столпились тысячи мигрантов, не готова к конструктивным мерам. Напротив, Варшава всячески отказывается от взаимодействия, выставила со своей стороны 20 тысяч вооруженных силовиков, хочет строить стену между государствами и грозит вообще перекрыть границу.

"Ради бога. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем",

– отреагировал на польскую инициативу Лукашенко.

Меркель позвонила в Минск после того, как президент РФ Владимир Путин прямо указал ей, что все вопросы по миграционному кризису нужно решать лично с Лукашенко. Чуть ранее в Минск звонил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По оценке экспертов, действующий президент Белоруссии, по меньшей мере, заставил европейских коллег считаться с собой.