Лукашенко ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Президент республики раскрыл подробности переговоров с Путиным

Цель поездки Батьки в Москву была не в "продаже" Белоруссии.



Александр Лукашенко прокомментировал слухи, которые распространяет оппозиция. Мол, на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал поглощение Белоруссии Россией, потому что его "загнали в угол". Лидер республики заявил, что это неправда и одной из первостепенных задач для него является сохранение независимости. Поэтому то, что он поехал продавать свою страну – не более чем досужие сплетни. Лукашенко заверил, что об этом даже речи не было на его встрече с Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что если бы он согласился "сдать" страну, это был бы настоящий подарок его противникам. Поэтому допускать ошибок нельзя.

Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что в скором времени подпишет декрет, согласно которому власть в экстренной ситуации перейдет к Совбезу. Решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы избежать давления.

О переговорах Путина и Лукашенко высказался ранее Анатолий Вассерман. Он заявил, что пока неясно, есть ли общее будущее у двух стран. Однако можно не сомневаться, что встреча носила позитивный характер и приведет к дальнейшему укреплению отношений Минска и Москвы.