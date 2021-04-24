Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в св...
"Ты, мальчик, на что рассчитывал?": Норкин рассказал, к чему приведёт ...
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Сл...
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Бор...
Главная / Политика

Лукашенко ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

24 апреля 2021, 17:45  •  95 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент республики раскрыл подробности переговоров с Путиным
Цель поездки Батьки в Москву была не в "продаже" Белоруссии.
Александр Лукашенко прокомментировал слухи, которые распространяет оппозиция. Мол, на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным он обсуждал поглощение Белоруссии Россией, потому что его "загнали в угол". Лидер республики заявил, что это неправда и одной из первостепенных задач для него является сохранение независимости. Поэтому то, что он поехал продавать свою страну – не более чем досужие сплетни. Лукашенко заверил, что об этом даже речи не было на его встрече с Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что если бы он согласился "сдать" страну, это был бы настоящий подарок его противникам. Поэтому допускать ошибок нельзя.
Ранее Лукашенко, общаясь с журналистами, заявил, что в скором времени подпишет декрет, согласно которому власть в экстренной ситуации перейдет к Совбезу. Решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы избежать давления.
О переговорах Путина и Лукашенко высказался ранее Анатолий Вассерман. Он заявил, что пока неясно, есть ли общее будущее у двух стран. Однако можно не сомневаться, что встреча носила позитивный характер и приведет к дальнейшему укреплению отношений Минска и Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макроном
24 апреля 2021, 00:20
Кому на руку обострение в Донбассе: Политолог раскрыл план включения США в переговоры
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверк...
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации...
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс...
24 апреля 2021, 07:40
Если бы это было при Трампе... Немцы пошутили над неловкой ситуацией с Путиным и Макр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
21 апреля 2021, 03:35
"Нынешние санкции покажутся лёгкой прогулкой": Латвия прочертила для России "красную линию"
22 апреля 2021, 07:05
"Не будет с нами считаться!": После речи Путина жителей Украины призвали "готовиться"
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.