Лукашенко ответил на обвинения Литвы в организации незаконной миграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве действуют преступные группировки, занимающееся незаконной миграцией. Перед тем, как обвинять Белоруссию в организации незаконной миграции, стоит посмотреть на себя – заявил Лукашенко.

По словам президент, с упреки в нелегальной миграции выглядят по меньшей мере странно. Равно как и просьбы Вильнюса к Минску о защите от мигрантов.

Лукашенко отметил, что просьбы Литвы к Минску звучат особенно странно на фоне введенных ранее против Белоруссии санкций.