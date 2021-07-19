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Лукашенко ответил на обвинения Литвы в организации незаконной миграции
19 июля 2021, 16:35 • 80 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве действуют преступные группировки, занимающееся незаконной миграцией. Перед тем, как обвинять Белоруссию в организации незаконной миграции, стоит посмотреть на себя – заявил Лукашенко.
По словам президент, с упреки в нелегальной миграции выглядят по меньшей мере странно. Равно как и просьбы Вильнюса к Минску о защите от мигрантов.
Лукашенко отметил, что просьбы Литвы к Минску звучат особенно странно на фоне введенных ранее против Белоруссии санкций.
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