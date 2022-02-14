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Лукашенко ответил на истерику Запада из-за военных учений "делом Путина"

14 февраля 2022, 13:30  •  125 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. И задал западным странам неудобный вопрос.
Политик прокомментировал сообщения Запада на тему совместных учений России и Белоруссии. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска.
Это наше дело! Мы на своей территории,
- сказал Лукашенко.
Далее президент высказался по поводу того, что русские могут якобы не уйти из Белоруссии после окончания учений.
Вот мы в ближайшее время встретимся (с президентом России Владимиром Путиным. - Ред.) и решим, когда и как мы будем выводить войска,
- подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер также напомнил, что сам Запад перебрасывает своих военных в Прибалтику - по сути, прямо к границам России и Белоруссии. И задал неудобный вопрос.
Встаёт резонный вопрос: вы-то когда их выведете отсюда?
- поинтересовался президент Белоруссии.
Ранее сообщалось, что появился текст военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии.

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