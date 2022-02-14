Лукашенко ответил на истерику Запада из-за военных учений "делом Путина"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. И задал западным странам неудобный вопрос.

Политик прокомментировал сообщения Запада на тему совместных учений России и Белоруссии. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска.

Это наше дело! Мы на своей территории,

- сказал Лукашенко.

Далее президент высказался по поводу того, что русские могут якобы не уйти из Белоруссии после окончания учений.

Вот мы в ближайшее время встретимся (с президентом России Владимиром Путиным. - Ред.) и решим, когда и как мы будем выводить войска,

- подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также напомнил, что сам Запад перебрасывает своих военных в Прибалтику - по сути, прямо к границам России и Белоруссии. И задал неудобный вопрос.

Встаёт резонный вопрос: вы-то когда их выведете отсюда?

- поинтересовался президент Белоруссии.

Ранее сообщалось, что появился текст военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии.