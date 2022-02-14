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Лукашенко ответил на истерику Запада из-за военных учений "делом Путина"
14 февраля 2022, 13:30 • 125 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на истерику Запада, случившуюся из-за совместных учений с Россией. И задал западным странам неудобный вопрос.
Политик прокомментировал сообщения Запада на тему совместных учений России и Белоруссии. Он напомнил, что учения - это дело только Москвы и Минска.
- сказал Лукашенко.
Далее президент высказался по поводу того, что русские могут якобы не уйти из Белоруссии после окончания учений.
- подчеркнул Лукашенко.
Белорусский лидер также напомнил, что сам Запад перебрасывает своих военных в Прибалтику - по сути, прямо к границам России и Белоруссии. И задал неудобный вопрос.
- поинтересовался президент Белоруссии.
Ранее сообщалось, что появился текст военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии.
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