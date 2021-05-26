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Лукашенко отвечает на вопросы по ситуации с самолетом Ryanair. LIVE

26 мая 2021, 11:40  •  35 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Мероприятие созвано по инициативе белорусских законодателей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил раскрыть все детали инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. На мероприятие в Овальном зале парламента в среду, 26 мая, приглашены депутаты, представители органов госуправления, Конституционной комиссии и др.
10:49 – После Белоруссии недоброжелатели возьмутся за Россию, это их истинная цель, заявил Лукашенко, отметив, что некий "экстремистский канал, рожденный на белорусской проблематике", уже работает против России.
10:39 – Глава Беларуси обратил внимание, как быстро "среагировали" на ситуацию в европейских столицах: "Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения и запреты на полеты".
"Не нравится летать через безопасную Беларусь – летайте там, где угробили 300 человек"
10:31 – Трех пассажиров, которые решили не продолжать полет и остаться в Минске, некоторые окрестили сотрудниками КГБ. Это фейк, подчеркнул Лукашенко.
10:28 – По оценке самого Лукашенко, решение экипажа развернуться и лететь в Минск, когда до Вильнюса оставалось 70 км, выглядит нелогично. Возникает вопрос: почему литовский аэропорт не принял самолет.
10:26 – По словам президента РБ, он действовал абсолютно в рамках закона. Самолет развернули около БелАЭС. "А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" – указал на потенциальную опасность Лукашенко. Он отметил, что экипаж советовался со своей авиакомпанией и с аэропортом в Вильнюсе, в итоге принял решение приземлиться в Минске.
"Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 – абсолютная ложь!"
10:20 – Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии, раскрыл Лукашенко.

10:18 – "С санкциями ничего не вышло – теперь они хотят нас убить", - приводит телеграм-канал "Желтые сливы" слова Лукашенко.
10:13 – Происходящее сейчас – это реакция на то, что задуманный в республике госпереворот провалился и санкции не дали эффекта, уверен Батька.
10:12 – "Недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство", – заявил Лукашенко, пояснив, что от организации бунтов перешли к "этапу удушения".
10:10 – Против Беларуси ведут современную гибридную войну, напомнил Лукашенко в начале своего выступления.
Как сообщила накануне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, о встрече попросили парламентарии. Глава государства идею поддержал, передал телеграм-канал "Пул Первого".
Пассажирский лайнер направлялся из Афин в Вильнюс и пролетал над территорией Белоруссии, когда поступил сигнал о том, что на борту бомба. Экипаж согласился с рекомендациями диспетчеров и совершил незапланированную посадку в Минске. Сообщение о минировании не подтвердилось, но среди пассажиров оказался белорусский журналист Роман Протасевич, подозреваемый в республике в экстремистской деятельности. Его задержали. Это вызвало возмущение в странах ЕС. Некоторые из них закрыли свое небо для самолетов белорусских авиакомпаний и отменили свои рейсы в республику.

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