Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам

Такое заявление белорусский лидер сделал в интервью казахскому информагентству "Хабар". По его словам, белорусы должны жить не так, как им "подскажут". "Как раньше было - из Кремля и так далее", - сказал он.

При этом глава Белоруссии признал, что в советское время и Казахстан, и Белоруссия имели большую самостоятельность "в этом плане".

"Тeм не менее гдe-то не рaспоряжались трудом своeго народа, гдe-то чeго-то нe хватало, гдe-то надо было какиe-то разрeшения глупыe спрашивать, когда надо было здeсь принимать рeшения", - посетовал Лукашенко. По его словам, сейчас Белоруссия сама решает эти вопросы.

"Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное - Белоруссия, да и Казахстан, - они ведь всегда были под чьей-то плёткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны - не наши войны", - заявил белорусский президент, словно надеясь таким отречением снискать симпатию казахских журналистов.