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Лукашенко отрёкся от памяти Великой Отечественной в угоду казахским журналистам

26 октября 2019, 23:24  •  18 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы должны сами создавать и планировать жизнь своей страны, не следуя "указкам" Кремля. "Не наши войны", - так он одним махом оценил историю кровопролитных столкновений России и Запада, в том числе Великую Отечественную войну.
Такое заявление белорусский лидер сделал в интервью казахскому информагентству "Хабар". По его словам, белорусы должны жить не так, как им "подскажут". "Как раньше было - из Кремля и так далее", - сказал он.
При этом глава Белоруссии признал, что в советское время и Казахстан, и Белоруссия имели большую самостоятельность "в этом плане".
"Тeм не менее гдe-то не рaспоряжались трудом своeго народа, гдe-то чeго-то нe хватало, гдe-то надо было какиe-то разрeшения глупыe спрашивать, когда надо было здeсь принимать рeшения", - посетовал Лукашенко. По его словам, сейчас Белоруссия сама решает эти вопросы.
"Мы сами распоряжаемся своей судьбой. Но самое главное - Белоруссия, да и Казахстан, - они ведь всегда были под чьей-то плёткой, как я часто говорю. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Белоруссии. Все эти войны - не наши войны", - заявил белорусский президент, словно надеясь таким отречением снискать симпатию казахских журналистов.

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