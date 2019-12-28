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Лукашенко отправляется по украинскому пути? Президент Белоруссии не хочет ни на Восток, ни на Запад

28 декабря 2019, 02:39  •  9 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью "Эху Москвы" на тему интеграции Белоруссии и России. "Вы меня попрекаете, что я то на Запад, то на Восток. Слушайте, ни на Восток, ни на Запад", - сказал белорусский лидер.
В интервью радио "Эхо Москвы" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ориентируется ни на Запад, ни на Восток. По его словам, ему приходится точно, тонко и аккуратно себя вести, чтобы "не свариться в котле".
Речь идёт о так называемой "многовекторной" политике президента Белоруссии. С одной стороны, он выступает за интеграцию с Россией, с другой - заигрывает с НАТО и позволяет националистам выходить на акции в центре Минска.
"Мы не колоссальная, огромная страна с огромными ресурсами, но находимся в центре котла. Сегодня пересекаются здесь все интересы с запада на восток и не только российские, с юга на север. Здесь так сложилась ситуация. И будучи в этом котле, надо себя вести настолько точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле. Вот в чём моя проблема. И вы меня попрекаете, что я то на Запад, то на Восток. Слушайте, ни на Восток, ни на Запад. Вот она, земля, которую Господь нам подарил, котёл сегодня... Я в нём варюсь. А не должен свариться", - заявил "Эху" Лукашенко.
Напомним, что по похожему сценарию развивалась ситуация на Украине в 2013 году, когда президент страны Виктор Янукович также пытался усидеть на двух стульях, но в итоге был свергнут и был вынужден бежать из страны. Есть опасения, что Белоруссия и её президент движутся по украинскому пути.

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