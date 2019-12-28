|
Лукашенко отправляется по украинскому пути? Президент Белоруссии не хочет ни на Восток, ни на Запад
28 декабря 2019, 02:39 • 9 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью "Эху Москвы" на тему интеграции Белоруссии и России. "Вы меня попрекаете, что я то на Запад, то на Восток. Слушайте, ни на Восток, ни на Запад", - сказал белорусский лидер.
В интервью радио "Эхо Москвы" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не ориентируется ни на Запад, ни на Восток. По его словам, ему приходится точно, тонко и аккуратно себя вести, чтобы "не свариться в котле".
Речь идёт о так называемой "многовекторной" политике президента Белоруссии. С одной стороны, он выступает за интеграцию с Россией, с другой - заигрывает с НАТО и позволяет националистам выходить на акции в центре Минска.
Напомним, что по похожему сценарию развивалась ситуация на Украине в 2013 году, когда президент страны Виктор Янукович также пытался усидеть на двух стульях, но в итоге был свергнут и был вынужден бежать из страны. Есть опасения, что Белоруссия и её президент движутся по украинскому пути.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2019, 07:09
|
21 декабря 2019, 11:09
|
22 декабря 2019, 19:54
|
26 декабря 2019, 05:09
|
26 декабря 2019, 18:09
|
27 декабря 2019, 10:09
|
22 декабря 2019, 18:48