Лукашенко отправляет Конституцию под нож: Белоруссию ждут русские законы?

Поток новостей из Минска плотной струёй покрыл информационное поле – Александру Лукашенко предложили новый вариант Конституции Беларуси, и президент республики высказался практически по каждому важному пункту. Последствия для Союзного государства России и Белоруссии весьма туманны.

67 обновлений – немного арифметики

Нынешняя Конституция Беларуси содержит 146 статей. Для сравнения, русский Основной закон ограничился 137 статьями и вполне себе остался Основным. Конституционная комиссия, которая начала работу 15 марта текущего года, 28 сентября предложила президенту Лукашенко внести изменения в 53 статьи и добавить ещё 14 новых, чтобы добить количество до 160 для ровного счёта.

Но не только для этого.

Как сообщил председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич, который и возглавлял комиссию, в новой Конституции Беларуси будет сохранена президентская форма правления, правда, грядут "уточнения полномочий президента, парламента и правительства". Конституционный статус приобретёт Всебелорусское народное собрание, которое до этого времени носило хотя и представительный, но отчасти декоративный характер. Будут ли этому Собранию делегированы некие законодательные полномочия, пока непонятно.

Ранее Александр Лукашенко уже отшлёпал "комиссионеров" за абстрактные полномочия Всебелорусского собрания:

Не то что: вот, мы не знаем… Несколько полномочий какому-то органу мы прилепили, а дальше мы не знаем, пойдем к президенту. Слушайте, вы приходите ко мне, но только с предложениями,

– заявлял ранее белорусский президент.

Сейчас в полномочия Собрания хотят вменить некие глобальные, стратегические вопросы типа регулирования смертной казни, утверждения результатов выборов и т. д. Вопрос только, как это будет реализовываться. Ну, допустим, Собрание голосует за отмену смертной казни, а дальше? Внесение в парламент республики некой законодательной инициативы? А что сейчас мешает это сделать? Зачем городить огород? Не очень понятно.

Зато это понятно самому Лукашенко, поскольку на сей раз упрёков в адрес членов комиссии не было: наоборот, президент поблагодарил комиссионеров по итогу работы, резюмировав: "Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечён в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового Основного закона страны", – заявил белорусский лидер.

"Давайте спорить!"

Но Лукашенко не был бы самим собой, если бы принял всё без замечаний.

Не могу не остановиться на спорных моментах. Я не нашел переходных положений, дающих ответы на вопросы, как будут действовать органы власти после принятия Конституции, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, как будет работать уполномоченный по правам человека?

– задал вопросы президент.

Постараемся помочь уважаемой комиссии правильными вариантами ответов:

Как будут действовать органы власти после принятия Конституции?

Может, пока не вступят новые правила, органы власти будут работать по старым?

Как будет формироваться Всебелорусское народное собрание?

Так же, как и сейчас. Трудовые коллективы выдвигают достойных, уважаемых людей и направляют с какими-то своими пожеланиями и наказами в столицу.

Как будет работать уполномоченный по правам человека?

Предлагаем с 9 до 18 с перерывом на обед.

Достаточно примечательно президент Белоруссии отозвался о закреплении в Конституции нравственных и исторических кодов общества.

На мой взгляд, это абсолютно правильно. Именно патриотизм и историческая память делают нас действительно одним народом, единой нацией. Если мы в Конституции акцентируем внимание на этом, то, давайте так, по-житейски говорить, это нам не помешает, это не будет противоречить нормам и принципам юриспруденции,

– подчеркнул Лукашенко, говоря, в частности, о победе в Великой Отечественной войне.

Но тут и у Царьграда появляется вопрос, ответ на который очень бы хотелось услышать. Если президент Белоруссии говорит о "единой нации и одном народе", то о каком? Начала ли доходить и до руководителей братских республик простая историческая истина о триедином народе – русских, белорусах и украинцах? Ведь вряд ли стоит говорить о самом себе "я един". Очень бы хотелось, чтобы президент Белоруссии имел в виду именно единство с русскими.

Суверенитет прежде всего

Запущенная в 90-е годы нездоровым человеком по имени Ельцин поговорка "Берите суверенитета, сколько сможете унести" до сих пор фантомными болями отзывается на постсоветской поляне. Для Белоруссии это тоже остаётся одной из болевых точек. Как-то, общаясь в Минске с немолодой уже женщиной, был удивлен её убеждением, что "Беларусь должна быть независимой. И от Европы, и от России". На вопрос, какими именно ресурсами обладает республика, чтобы быть независимой, собеседница не нашлась что ответить.

Конституция Беларуси подразумевает и суверенитет, и независимость, и Лукашенко на этом тоже немного остановился: "Вы верно предлагаете оставить незыблемыми конституционные принципы, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Беларуси, – комментировал поправки белорусский лидер. – С ними мы состоялись как нация, как суверенное государство, о котором наш народ мечтал столетиями". А что, кто-то посягал на нарушение границ Белоруссии? На размытие культурного "суверенного" кода белорусов? Мы помним, что во времена Великого княжества Литовского белорусы потеряли свои исторические земли. Но об этом они не вспоминают. Вильна? Белосток? Да, забирайте, жалко что ли – главное, не впасть в "зависимость от России".

Дошлифовка за юристами

Царьград уже писал о "гармоничных" дорожных картах Союзного государства. Теперь гармонизация коснулась и изменений в белорусской Конституции. Как сообщил лидер Белоруссии, одно из важных предложений Конституционной комиссии касается политической системы республики и призвано сделать её "более гармоничной и сбалансированной, перераспределив полномочия президента, парламента и правительства".

При этом Лукашенко однозначно осадил тех, кто полагает, что никакой референдум по Конституции не нужен и менять ничего не требуется. "Это не принимается. Мы пообещали провести референдум по Конституции. От нас требовали "перамен" и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены – это не ломка, не слом, а эволюционное развитие", – подытожил заседание президент и добавил, что "дошлифовкой проекта Конституции займутся эксперты-юристы, которые в сжатые сроки доработают текст с учётом результатов обсуждения, устранят юридические противоречия".

Интересное получается кино: полгода юристы-законники разрабатывали свои предложения, а теперь надо "устранять юридические противоречия"? Тут ведь ещё в конце года заседание Госсовета Союзного государства предстоит. Никто не забыл? Там гармонизировать – не перегармонизировать законодательства обеих стран. Может, как-то уже начать синхронизировать эти процессы и заняться совместной шлифовкой единой Конституции? А то как бы не пришлось потом перешлифовывать.