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Лукашенко отправили к Путину "голым", проигрыш был неминуем: Почему не сработало "обаяние батьки", рассказал эксперт
11 февраля 2020, 01:54 • 89 • Политика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам. По мнению политолога Андрея Суздальцева, проигрыш Лукашенко на встрече с Путиным был предрешён. "Он поехал "голым", рассчитывая на какое-то своё личное обаяние", - объяснил эксперт провал президента Белоруссии на переговорах с главой России.
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой после переговоров президента России и Белоруссии. Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.
По его мнению, проигрыш президента Белоруссии на переговорах с главой России был неминуем. По словам политолога, Александра Лукашенко отправили в Сочи на встречу с Владимиром Путиным "голым", то есть без серьёзных аргументов.
Политолог полагает, что белорусская политическая элита по каким-то причинам считает Лукашенко неотразимым и всегда возлагает большие надежды на его харизму. И в Минске он действительно храбрится, делает заявления и так далее. Но стоит ему приехать в Россию и встретиться с Путиным, как сразу всё куда-то пропадает, заявляет эксперт.
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