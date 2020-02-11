Лукашенко отправили к Путину "голым", проигрыш был неминуем: Почему не сработало "обаяние батьки", рассказал эксперт

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой после переговоров президента России и Белоруссии. Ситуацию прокомментировал политолог Андрей Суздальцев.

По его мнению, проигрыш президента Белоруссии на переговорах с главой России был неминуем. По словам политолога, Александра Лукашенко отправили в Сочи на встречу с Владимиром Путиным "голым", то есть без серьёзных аргументов.

"Они его "голым" отправили. Я несколько лет подряд ною буквально: "Ребята, дайте какие-то серьёзные аргументы, дайте, чтобы можно было как-то обсудить там и так далее…" Нет у них аргументов. И он поехал "голым", рассчитывая на какое-то своё личное обаяние", - сказал Андрей Суздальцев в интервью Царьграду.

Политолог полагает, что белорусская политическая элита по каким-то причинам считает Лукашенко неотразимым и всегда возлагает большие надежды на его харизму. И в Минске он действительно храбрится, делает заявления и так далее. Но стоит ему приехать в Россию и встретиться с Путиным, как сразу всё куда-то пропадает, заявляет эксперт.