Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Белорусского журналиста Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Экс-редактор признаного в Белоруссии экстремистким телеграм-канала Nexta летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс.

Как сообщает "Пул Первого" – телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко, – сотрудникам спецслужб поступило сообщение, что на борту самолета находится бомба. По их информации, представители авиакомпании обратились к Минску с просьбой обеспечить безопасность транспорного средства в воздухе. По личному приказу президента Белоруссии в небо на перехват борта отправили истребитель МиГ-29, который сопроводил самолет – его экстренно посадили в минском аэропорту.

По слухам, в Вильнюс Протасевич летел по личным делам, ехать в Белоруссию не собирался. Как сообщает телеграм-канал Baza, в республике ему грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года Генпрокуратура Республики обращалась в Минюст Польши с просьбой выдать им журналиста для привлечения к ответственности по делу о массовых беспорядках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Protasevich (@roma_protez) Напомним, журналист вместе со Степаном Путило основал телеграм-канал Nexta, который выступал против Александра Лукашенко. Во время выборов в августе прошлого года они активно освещали развернувшиеся в стране протесты, первыми опубликовав кадры предполагаемого убийства митингующего Александра Тарайковского силовиками. Несколько раз журналистов ловили на публикации фейк-новостей. Позже авторы стали выставлять на всеобщее обозрение личные данные сотрудников полиции, призывая читателей к агрессивным действиям. В Белоруссии телеграм-канал признан экстремистским. В конце сентября 2020 года Роман Протасевич покинул редакцию Nexta, по слухам, из-за разногласий с Путило.

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