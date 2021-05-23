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Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии
23 мая 2021, 16:45 • 138 • Политика
Журналиста задержали правоохранители прямо на борту
Белорусского журналиста Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Экс-редактор признаного в Белоруссии экстремистким телеграм-канала Nexta летел на борту самолета Ryanair из Афин в Вильнюс.
Как сообщает "Пул Первого" – телеграм-канал пресс-службы Александра Лукашенко, – сотрудникам спецслужб поступило сообщение, что на борту самолета находится бомба. По их информации, представители авиакомпании обратились к Минску с просьбой обеспечить безопасность транспорного средства в воздухе. По личному приказу президента Белоруссии в небо на перехват борта отправили истребитель МиГ-29, который сопроводил самолет – его экстренно посадили в минском аэропорту.
По слухам, в Вильнюс Протасевич летел по личным делам, ехать в Белоруссию не собирался. Как сообщает телеграм-канал Baza, в республике ему грозит смертная казнь. В ноябре прошлого года Генпрокуратура Республики обращалась в Минюст Польши с просьбой выдать им журналиста для привлечения к ответственности по делу о массовых беспорядках.
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