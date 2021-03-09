Лукашенко отомстил Евровидению: "Я научу тебя ходить по струночке"

От Белоруссии на Евровидение поедет группа, высмеивающая оппозиционеров. Коллектив поедет с песней, в которой в лоб говорит, что научит "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку".

На песенный конкурс Евровидение от Белоруссии поедет группа "Галасы ЗМеста", сделавшая себе имя на высмеивании лидеров оппозиции и революционных настроений в стране. Об этом сообщил Telegram-канал Белтелерадиокомпании.

Группа "Галасы ЗМеста" состоит из бывших кавээнщиков. Она получила известность благодаря августовским протестам. Песни группы представляют себой сатиру на сбежавшую в Литву Светлану Тихановскую и других лидеров оппозиции.

На конкурс музыканты едут с хитом "Я научу тебя". В песне группа обещает научить "плясать под дудочку", "ходить по струночке" и "клевать на удочку".

Напомним, что в августе 2020 года в Белоруссии была предпринята попытка устроить аналог украинского майдана. При активной поддержке прибалтийских стран, а также Польши и Украины оппозиция вывела на улицы людей в попытке свергнуть действующие власти и президента страны Александра Лукашенко. После провала большинство лидеров протеста сбежали за границу.