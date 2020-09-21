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Лукашенко отказался проводить в Белоруссии приватизацию по желанию "шарлатанов из-за границы"

21 сентября 2020, 15:55  •  140 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии сделал резкое заявление
Приватизации отечественных предприятий по желанию "заграничных шарлатанов" не бывать. Об этом сообщил Александр Лукашенко, согласовывая назначение нового гендиректора БелАЗа.
Белорусский лидер, по его же словам, понимает необходимость частной собственности и принимает ее существование. При этом в Республике есть "жестокий иммунитет к несправедливости", отметил Лукашенко. И пояснив, что ни в одной стране приватизация не проходила справедливо, сказал, что если подобное и станет возможно в его государстве, то лишь при одном условии - без него.
Президент также пообещал постоянную поддержку не только БелАЗу – белорусскому бренду и достоянию, – но и многим другим заводам. И вообще, добавил, он, в его стране не станут повально раздавать имущество, передает БелТА.
Созданное миллионами людей нельзя забрать у граждан и отдать какому-то инвестору, подчеркнул Лукашенко. И в заключение выразил надежду на то, что БелАЗ будет работать надежно. А также, подчеркнув, что отечественная техника лучше заграничной и качеством, и ценой, заявил, что это преимущество нужно удерживать.
Ранее сообщалось, что один из бывших кандидатов на пост президента – Валерий Цепкало - выступил за продажу белорусских предприятий России. Он считает, что отечественную экономику нужно развивать на знании, она должна быть не энергоемкой, не капиталоемкой, не материалоемкой, не требующей колоссальных затрат на энергоресурсы.

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