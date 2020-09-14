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Лукашенко отдаст Путину Белоруссию за поддержку со стороны РФ - СМИ

14 сентября 2020, 10:40  •  116 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иных альтернатив у Минска нет, считают западные журналисты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен "заплатить" за предстоящую встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Как пишет обозреватель, "ценой" является предстоящий "вассалитет", с помощью которого РФ присоединит к себе Республику.
Москва заявляет, что никакого подписания документов в ходе встречи не планируется. Тем не менее должно состояться обсуждение ключевых вопросов в отношениях двух стран, их стратегического союза и совместных проектов.
В это же время в Белоруссии продолжаются протесты. И позиция Лукашенко куда менее устойчива, чем у Путина: Минск удерживает обстановку в Республике, но по имиджу и рейтингу главы страны нанесен сильный удар. До происходящих событий он пытался маневрировать между Москвой и Брюсселем. Чтобы снизить экономическую зависимость от РФ, Лукашенко обращался за помощью к Евросоюзу.
Теперь выход к Европе закрыт – Запад угрожает Лукашенко санкциями. По этой причине у него больше нет иных альтернатив. РФ всегда выступала за тесные отношения с Белоруссией. Теперь она увидела выгоду в сложившейся ситуации и сделает из президента Республики своего подопечного, как это произошло в Сирии с местным президентом Башаром Асадом. И Кремль уже подготовил форму в виде соглашения о Союзном государстве, подписанного в 1999 году. Полностью, правда, условия договора еще не реализованы.
Тем не менее Москва может пойти по пути замедленной интеграции, так как любая решительность может стать причиной очередных протестных волнений в Белоруссии. К тому же у РФ хватает проблем в виде Навального и "Северного потока – 2", сообщает The Times.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Белоруссия может не опасаться санкций со стороны ЕС, поскольку ему нужен не враг, а управляемая территория, максимально оторванная от Москвы.

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