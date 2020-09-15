Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...

Встреча Путина и Лукашенко завершилась после четырёх часов переговоров, оба главы государства выступили с заявлениями по итогами встречи. Telegram-канал "Кстати" прочитал официальные тексты "между строк" и выдал свою версию того, что на самом деле имели в виду президенты.

Лукашенко остаётся у власти и получает максимальную поддержку от России. В течение 2-3 лет в Белоруссии происходит конституционная реформа и через референдум происходит интеграция в состав РФ. Белоруссия получает столько же прав, сколько имеет сегодня Татарстан. Лукашенко уходит из власти и на его место приходит один из его сыновей. В 2024 году Путин уходит с должности президента, но продолжает удерживать власть в составе Госсовета.

Напомним, официальное заявление по итогам встречи гласило, что президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы.

В свою очередь президент Лукашенко подтвердил своё намерение идти по пути изменений в Конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений, об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.



Telegram-канал "Новости дня" со ссылкой на свои источники в Сочи пишет: "Главное решение обсуждено и принято, также решены экономические вопросы (кредиты) и вопросы взаимодействия".

По мнению неназванных источников, после высказываний "на камеры" Лукашенко в Белоруссии "выступит в РБ со своей трактовкой".

Но главное - достигнута договорённость по настоящей интеграции, её итог можно будет по-настоящему увидеть только к 2024 году и необязательно в нынешнем составе сторон,

- цитирует Telegram-канал своих информаторов.