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Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25 • 89 • Политика
Некоторые источники прочитали заявления глав России и Белоруссии по итогам встречи между строк. Лукашенко оставили у власти, но с условием: ещё 2-3 года, и в стране необходимо будет провести конституционную реформу и сменить президента.
Встреча Путина и Лукашенко завершилась после четырёх часов переговоров, оба главы государства выступили с заявлениями по итогами встречи. Telegram-канал "Кстати" прочитал официальные тексты "между строк" и выдал свою версию того, что на самом деле имели в виду президенты.
Напомним, официальное заявление по итогам встречи гласило, что президент Путин поддержал инициативу президента Белоруссии Лукашенко по проведению конституционной реформы.
В свою очередь президент Лукашенко подтвердил своё намерение идти по пути изменений в Конституцию, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить полноформатный процесс конституционных изменений, об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Telegram-канал "Новости дня" со ссылкой на свои источники в Сочи пишет: "Главное решение обсуждено и принято, также решены экономические вопросы (кредиты) и вопросы взаимодействия".
По мнению неназванных источников, после высказываний "на камеры" Лукашенко в Белоруссии "выступит в РБ со своей трактовкой".
- цитирует Telegram-канал своих информаторов.
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