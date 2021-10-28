Лукашенко осадил желающих "вбить клин" между ним и Путиным: "Как бы ни старались"

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассорить Москву и Минск не удастся, как бы ни старались желающие того СМИ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что тем, кто попытается "вбить клин" между Минском и Москвой, не удастся это сделать.

"Как бы ни старались в СМИ, особенно я заметил в последнее время, вбить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы - многое повидали в жизни в связи со своей профессией", - отметил Лукашенко.

Он также подтвердил проведение 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства. Он сообщил об этом на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым.

Лукашенко отметил, что заседание Госсовета будет "решительным шагом в интеграции" России и Белоруссии.