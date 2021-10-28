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Лукашенко осадил желающих "вбить клин" между ним и Путиным: "Как бы ни старались"

28 октября 2021, 13:20  •  135 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассорить Москву и Минск не удастся, как бы ни старались желающие того СМИ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что тем, кто попытается "вбить клин" между Минском и Москвой, не удастся это сделать.
"Как бы ни старались в СМИ, особенно я заметил в последнее время, вбить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы - многое повидали в жизни в связи со своей профессией", - отметил Лукашенко.
Он также подтвердил проведение 4 ноября заседание Высшего госсовета Союзного государства. Он сообщил об этом на встрече с генпрокурором России Игорем Красновым.
Лукашенко отметил, что заседание Госсовета будет "решительным шагом в интеграции" России и Белоруссии.

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