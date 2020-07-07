|
Лукашенко оригинально оправдался за "босое" интервью
07 июля 2020, 10:00 • 22 • Политика
Лукашенко пришёл на интервью без обуви. "Уважаю уборщиц, босиком хожу!" - оправдался за эксцентричный внешний вид глава Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил журналистов, явившись на интервью босым. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Беларусь 1".
Отмечается, что кадры были сняты в Сочи после переговоров главы Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. По словам журналиста Алексея Кривошеева, на протяжении всего интервью белорусский лидер оставался босым.
Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. В этой связи число интервью и заявлений Лукашенко значительно увеличилось.
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июля 2020, 15:00
|
30 июня 2020, 15:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
03 июля 2020, 00:00
|
02 июля 2020, 03:00
|
04 июля 2020, 08:00
|
03 июля 2020, 04:00