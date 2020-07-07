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Лукашенко оригинально оправдался за "босое" интервью

07 июля 2020, 10:00  •  22 • Политика
Лукашенко пришёл на интервью без обуви. "Уважаю уборщиц, босиком хожу!" - оправдался за эксцентричный внешний вид глава Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил журналистов, явившись на интервью босым. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Беларусь 1".
Отмечается, что кадры были сняты в Сочи после переговоров главы Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. По словам журналиста Алексея Кривошеева, на протяжении всего интервью белорусский лидер оставался босым.
"Уважаю уборщиц, босиком хожу!" - оправдался за эксцентричный внешний вид Лукашенко.
Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. В этой связи число интервью и заявлений Лукашенко значительно увеличилось.

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