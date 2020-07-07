Лукашенко оригинально оправдался за "босое" интервью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивил журналистов, явившись на интервью босым. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Беларусь 1".

Отмечается, что кадры были сняты в Сочи после переговоров главы Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. По словам журналиста Алексея Кривошеева, на протяжении всего интервью белорусский лидер оставался босым.

"Уважаю уборщиц, босиком хожу!" - оправдался за эксцентричный внешний вид Лукашенко.

Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. В этой связи число интервью и заявлений Лукашенко значительно увеличилось.