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Лукашенко опроверг победу Тихановской

07 октября 2021, 17:25  •  54 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/www.globallookpress.com
Свое заявление Батька сделал на основании данных соцопросов
На выборах в августе 2020 года в Белоруссии победил действующий президент. Об этом с уверенностью заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске 7 октября 2021 года.
По его словам, после выборов, результаты которых пытаются оспорить некие "беглые предатели и их спонсоры", были проведены социологические исследования, в том числе этим занимались "западники".
"Белорусы однозначно заявили, что никакая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил",
– сообщил Лукашенко. Он отметил, что данный факт признают уже и за рубежом. По крайней мере, об этом пишет и российская, и американская, и европейская пресса, не говоря уже о белорусских СМИ.
Как пояснил Лукашенко, цель всей "оголтелой кампании" против него – ослабить Белоруссию. Для этого вводятся санкции. Однако экономика республики показала, что способна с ними справиться. В случае необходимости ее поддержит Россия, заверил президент РБ после разговора с российским лидером в четверг, 7 октября.
Ранее стало известно, что в Европарламент поступил очередной проект резолюции, призывающий ввести пятый пакет санкций против Белоруссии. При этом признанная Западом лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская номинирована на Нобелевскую премию мира, вручение которой проходит в эти дни в Швеции. Ее основной соперницей считается юная экоактивистка Грета Тунберг.

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