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Лукашенко оправдался за тайную инаугурацию перед поляками
24 сентября 2020, 14:30 • 50 • Политика
О следующей подобной церемонии западных лидеров предупредят заранее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился обиде поляков, чехов, украинцев и литовцев за то, что им не сообщили заранее о церемонии инаугурации в Минске, и пообещал исправиться.
"В следующий раз мы будем стараться наших соседей предупредить (...) о каких-то крупных мероприятиях",
– заявил Лукашенко на встрече с послом КНР Цуй Цимином в Минске в четверг, 24 сентября.
По словам главы РБ, в законах Республики не указано, что ее власти должны предупреждать о своих планах кого-то на Западе, передает "БелТА". Поэтому "обида и претензии" Варшавы выглядят странно. Скорее, она должна спрашивать со своих разведчиков, почему не узнали и не доложили. Ведь на мероприятие было приглашено 2 тысячи гостей, во Дворце независимости велись тренировки. Даже телеграм-каналы писали, что инаугурация пройдет 23 сентября, а лидеры соседних государств потом заявили, что все держалось от них в секрете, отметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что церемония прошла в соответствии с законами Белоруссии. На Западе это знают, поэтому их претензии сводятся к тому, что это было "тайной". Их решение не признавать президента РБ легитимным не имеет смысла – главное, что по Конституции страны все четко.
Накануне многие иностранные лидеры раскритиковали состоявшуюся в Минске инаугурацию президента. По призыву оппозиции в Белоруссии начались акции протеста. Правоохранители реагировали жестко.
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