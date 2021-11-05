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Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ

05 ноября 2021, 15:05  •  503 • Политика
Фото: Kremlin Pool/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Лишь новая попытка революции в стране может сподвигнуть президента на следующий шаг
Несмотря на анонсированное Лукашенко судьбоносное мероприятие в истории двух стран 4 ноября, в действительности о реальном значении заседания Высшего госсовета говорит формат встречи – никто из участников не стал обсуждать вопросы лично, ограничившись онлайн-конференцией. Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", это связано с тем, какие именно документы были подписаны лидерами стран. 
Напомним, в ходе минувшего заседания Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об окончательном утверждении 28 союзных программ, которые коснулись только экономических сфер взаимодействия. Хотя еще недавно обсуждалось создание 12 высших органов союзного государства. 
Еще до скандальных президентских выборов в 2020 году Москва настаивала на полной политической интеграции – предполагалось подписание 31 дорожной карты, среди которых были и с политическим подтекстом. Однако из-за того, что споры по этому вопросу решить не удалось, их было принято исключить. Как заявлял Лукашенко, с таким предложением выступил лично Владимир Путин. Избавились от них не сразу, а лишь когда восстание в Белоруссии удалось подавить без объединения с Россией. 
Сейчас же, как пишет телеграм-канал, Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией.
"Власть – это для него (Александра Лукашенко – прим. редакции) все. Он может поболтать об интеграции, но никогда на нее не пойдет. Вернее, пойдет не раньше, чем силовики начнут массово переходить на сторону оппозиции", – комментирует прошедшую встречу политолог Аббаз Галлямов. 
Беглый политолог Дмитрий Болкунец полагает, что в заявлениях об интеграции с Москвой и громким возмущением о неприглашении в Крым Лукашенко преследует собственные цели. Фактически выполнять ни одно из достигнутых соглашений с Россией он не намерен. 

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