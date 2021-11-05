Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ

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Лишь новая попытка революции в стране может сподвигнуть президента на следующий шаг

Несмотря на анонсированное Лукашенко судьбоносное мероприятие в истории двух стран 4 ноября, в действительности о реальном значении заседания Высшего госсовета говорит формат встречи – никто из участников не стал обсуждать вопросы лично, ограничившись онлайн-конференцией. Как пишет телеграм-канал "Можем объяснить", это связано с тем, какие именно документы были подписаны лидерами стран.

Напомним, в ходе минувшего заседания Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об окончательном утверждении 28 союзных программ, которые коснулись только экономических сфер взаимодействия. Хотя еще недавно обсуждалось создание 12 высших органов союзного государства.

Еще до скандальных президентских выборов в 2020 году Москва настаивала на полной политической интеграции – предполагалось подписание 31 дорожной карты, среди которых были и с политическим подтекстом. Однако из-за того, что споры по этому вопросу решить не удалось, их было принято исключить. Как заявлял Лукашенко, с таким предложением выступил лично Владимир Путин. Избавились от них не сразу, а лишь когда восстание в Белоруссии удалось подавить без объединения с Россией.

Сейчас же, как пишет телеграм-канал, Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией.

"Власть – это для него (Александра Лукашенко – прим. редакции) все. Он может поболтать об интеграции, но никогда на нее не пойдет. Вернее, пойдет не раньше, чем силовики начнут массово переходить на сторону оппозиции", – комментирует прошедшую встречу политолог Аббаз Галлямов.

Беглый политолог Дмитрий Болкунец полагает, что в заявлениях об интеграции с Москвой и громким возмущением о неприглашении в Крым Лукашенко преследует собственные цели. Фактически выполнять ни одно из достигнутых соглашений с Россией он не намерен.