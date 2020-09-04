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"Лукашенко оказался крепким орешком": опубликована запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному
04 сентября 2020, 23:20 • 142 • Политика
Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация
Записи переговоров, которые, по словам Александра Григорьевича, подтверждают фальсификацию отравления Алексея Навального, были обнародованы в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Отравление подтверждается точно?" – спрашивает представитель Польши.
В ответ на это он слышит, что на войне все средства хороши, поэтому точное подтверждение – это не так важно.
Далее стороны обсуждают президента России Владимира Путина и способы, которые смогут "отбить у него охоту сунуть нос в дела Беларуси". Представители Германии и Польши сходятся на том, что самый эффективный путь – это утопить российского лидера в проблемах страны, которых в России "не мало".
В ходе короткого диалога удалось обсудить и личность президента РБ.
"Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем", – подытожил собеседник из Варшавы.
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