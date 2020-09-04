Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Главная / Политика

"Лукашенко оказался крепким орешком": опубликована запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному

04 сентября 2020, 23:20  •  142 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ранее президент РБ Александр Лукашенко заявил, что у него есть доказательства того, что отравление Навального - фальсификация
Записи переговоров, которые, по словам Александра Григорьевича, подтверждают фальсификацию отравления Алексея Навального, были обнародованы в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Отравление подтверждается точно?" – спрашивает представитель Польши.
В ответ на это он слышит, что на войне все средства хороши, поэтому точное подтверждение – это не так важно.
Далее стороны обсуждают президента России Владимира Путина и способы, которые смогут "отбить у него охоту сунуть нос в дела Беларуси". Представители Германии и Польши сходятся на том, что самый эффективный путь – это утопить российского лидера в проблемах страны, которых в России "не мало".
В ходе короткого диалога удалось обсудить и личность президента РБ.
"Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем", – подытожил собеседник из Варшавы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 20:35
"Разговор Варшавы и Берлина" об "отравлении" Навального покажут в прямом эфире - Лукашенко
04 сентября 2020, 20:35
Тихановская обратилась к ООН с просьбой о помощи
04 сентября 2020, 22:25
"Это станет чертовски удивительным для пилота США": Найден способ "оживить" МиГ-19 и МиГ-21
04 сентября 2020, 22:25
"Это просто для них мусор": Киев отказался признавать людьми жителей Донбасса
04 сентября 2020, 23:20
Литве предложили вернуть Белоруссии два города
04 сентября 2020, 21:30
Путин обсудил с Совбезом предстоящий визит Лукашенко в Москву
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
29 августа 2020, 03:15
Маски сорваны: В Белоруссии революции нет
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
30 августа 2020, 19:35
Украину продали частной компании в США: телеведущая сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.