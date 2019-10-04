Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Центральной России в 2019 году предотвратили четыре теракта
Дешёвый шенген для Беларуси отложили в долгий ящик
В российском посольстве в Иране рассказали об аресте журналистки Юлии Юзик
В МИД России пригласили посла Ирана для прояснения ситуации с россиянкой Юлией Ю...
Главная / В России

Лукашенко оговорился, назвав Украину «регионами России»

04 октября 2019, 19:54  •  88 • В России

4 октября. Житомир. Белорусский Батька приехал знакомиться с новым президентом Украины.

- Почти полтыщи человек приехало со мной, - деловито предупредил Александр Лукашенко Владимира Зеленского на чистом русском. - Я убежден, что все, о чем мы договоримся, будет выполняться.

- Понял. Нам надо побольше договариваться, - на не менее чистом русском ответил Зеленский.

О чем договаривались? С глазу на глаз, наверно, о многом. А публично — о поставках из Белоруссии на Украину нефтепродуктов (интересно, из чьей нефти?). О сборке на украинских заводах белорусских тракторов и грузовиков. И еще — Лукашенко объявил, что Белоруссия хочет делать свои … ракеты. И Украина может ей в этом помочь...

- Скажу честно: чем ближе и теснее мы будем с вами, тем большее сопротивление будем ощущать, - намекнул Лукашенко Зеленскому. И тут же поправился. - Давление будет не с одной какой-то стороны, а и с Востока, и с Запада.

Но когда президенты выступали уже со сцены перед делегациями своих стран, Батька внезапно оговорился, обводя рукой зал:

- Вы знаете, вот эта площадка регионов России...

В зале повисла звенящая тишина.

- …Украины, - поправил Зеленский.

- Я уже испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал? - вопросительно повернулся к нему Лукашенко.

- Слава богу, нет, - ободрил коллегу президент Украины.

Зал зашелся смехом как на качественном юмористическом шоу.

Лукашенко сел в кресло и налил воды. То же самое сделал Зеленский. Батька машинальным движением потянулся своим стаканом к стакану коллеги. Президенты чокнулись.

Зал снова напрягся.

- Пьем водичку, - успокоил Зеленский украинских и белорусских чиновников.

- Что поставили, то и пьем, - подтвердил Лукашенко.

Чиновники ответили бурными аплодисментами.

Знакомство состоялось.

Лукашенко перепутал Украину с Россией в разговоре с Зеленским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



88
Источник
Похожие новости
03 октября 2019, 21:09
Владимир Путин: Россия - страна-цивилизация, которая сберегла уникальность и единство живущих в ней народов. И мы этим гордимся!
04 октября 2019, 19:54
Путину рассказали, как сделать страну добрее
04 октября 2019, 16:39
Что за ракетный щит Россия подарила Китаю
04 октября 2019, 01:54
Роль Азии, важность сохранения миропорядка и сирийский опыт: о чём говорил Путин на заседании клуба «Валдай»
03 октября 2019, 22:39
Ответственность чиновников, компенсации и учения: Путин отдал поручения по ликвидации последствий паводка в ДФО
03 октября 2019, 22:39
После семи лет работы: Путин освободил от должности главу ФСИН Корниенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2019, 09:39
Когда снаряды вновь упадут на Донецк и Луганск?
28 сентября 2019, 11:09
Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой
01 октября 2019, 12:24
Почему у России расплывчатая позиция по Донбассу?
03 октября 2019, 09:39
Татьяна Паршкина: «Снаряд разорвался слишком близко»
02 октября 2019, 11:09
Палубные Су-33 не смогут дать фору даже F/A-18C. Что происходит с авиакрылом «Адмирала Кузнецова»?
29 сентября 2019, 08:24
В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер
29 сентября 2019, 05:09
Как Путин «помогает» олигархам. Вторая волна олигархов уходит в небытие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.