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Лукашенко объявил о референдуме по конституции Белоруссии: "Как обещали, так проведём"

20 сентября 2021, 17:15  •  31 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к проведению референдума по конституции страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности провести в республике референдум по конституции.
Нам придётся проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением конституции...
- пояснил глава государства.
По словам Лукашенко, референдум проводится, чтобы "нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот "под себя" делаем эту конституцию", передаёт ТАСС.
По словам президента Белоруссии, "как обещали, так проведём референдум". Об этом он заявил в ходе совещания с главами местных органов власти. Лукашенко призвал чиновников местных органов власти "работать с народом", хотя это "нелегко".
О начале работы над новой конституцией Лукашенко объявил на фоне протестов по итогам выборов президента в 2020 году.

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