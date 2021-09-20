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Лукашенко объявил о референдуме по конституции Белоруссии: "Как обещали, так проведём"
20 сентября 2021, 17:15 • 31 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке к проведению референдума по конституции страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности провести в республике референдум по конституции.
- пояснил глава государства.
По словам Лукашенко, референдум проводится, чтобы "нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот "под себя" делаем эту конституцию", передаёт ТАСС.
По словам президента Белоруссии, "как обещали, так проведём референдум". Об этом он заявил в ходе совещания с главами местных органов власти. Лукашенко призвал чиновников местных органов власти "работать с народом", хотя это "нелегко".
О начале работы над новой конституцией Лукашенко объявил на фоне протестов по итогам выборов президента в 2020 году.
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