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Лукашенко объявил, когда у белорусов будет новая Конституция
27 апреля 2020, 08:10 • 33 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал, что у страны скоро будет новая Конституция. При этом глава государства объявил, когда она появится. По словам Лукашенко, это должно произойти в ближайшие пять лет.
В Белоруссии вскоре может появиться новая Конституция. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передаёт агентство БелТА в субботу, 25 апреля. Причём глава государства даже обозначил сроки, в которые может появиться новый основной закон страны. Скорее всего, это произойдет в ближайшие пять лет.
Лукашенко подчеркнул, что ему пришлось перенести своё послание из-за пандемии коронавируса. Многие важные вопросы управления государством остаются без ответа.
"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - цитирует агентство ответ президента на вопросы журналистов во время республиканского субботника.
Лукашенко в очередной раз раскритиковал панику из-за коронавирусом и назвал её "психозом". Президент Белоруссии заявил, что пандемия породила "экономическую неопределённость во всем мире".
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