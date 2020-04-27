Лукашенко объявил, когда у белорусов будет новая Конституция

В Белоруссии вскоре может появиться новая Конституция. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передаёт агентство БелТА в субботу, 25 апреля. Причём глава государства даже обозначил сроки, в которые может появиться новый основной закон страны. Скорее всего, это произойдет в ближайшие пять лет.

Лукашенко подчеркнул, что ему пришлось перенести своё послание из-за пандемии коронавируса. Многие важные вопросы управления государством остаются без ответа.

"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - цитирует агентство ответ президента на вопросы журналистов во время республиканского субботника.

Лукашенко в очередной раз раскритиковал панику из-за коронавирусом и назвал её "психозом". Президент Белоруссии заявил, что пандемия породила "экономическую неопределённость во всем мире".