Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / В мире

Лукашенко объявил, когда у белорусов будет новая Конституция

27 апреля 2020, 08:10  •  33 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал, что у страны скоро будет новая Конституция. При этом глава государства объявил, когда она появится. По словам Лукашенко, это должно произойти в ближайшие пять лет.
В Белоруссии вскоре может появиться новая Конституция. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передаёт агентство БелТА в субботу, 25 апреля. Причём глава государства даже обозначил сроки, в которые может появиться новый основной закон страны. Скорее всего, это произойдет в ближайшие пять лет.
Лукашенко подчеркнул, что ему пришлось перенести своё послание из-за пандемии коронавируса. Многие важные вопросы управления государством остаются без ответа.
"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные, допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - цитирует агентство ответ президента на вопросы журналистов во время республиканского субботника.
Лукашенко в очередной раз раскритиковал панику из-за коронавирусом и назвал её "психозом". Президент Белоруссии заявил, что пандемия породила "экономическую неопределённость во всем мире".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
26 апреля 2020, 07:25
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
26 апреля 2020, 21:10
У вас Крым отклеился: Восстановление "исторической правды" по-эстонски - дёшево и непрочно
26 апреля 2020, 23:10
"Самый большой денежный штраф": Facebook заплатит 5 миллиардов долларов
26 апреля 2020, 21:10
Речь идёт о сотнях тысячах евро! В Германии подсчитывают убытки из-за отмены Октоберфеста
27 апреля 2020, 01:10
"Отменили в последнюю минуту": Из-за разногласий сорвалась вторая видеоконференция G20
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2020, 00:10
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
27 апреля 2020, 02:10
"С утра общался с сотрудниками посольства": Депутат Госдумы прокомментирова...
27 апреля 2020, 01:10
"Отменили в последнюю минуту": Из-за разногласий сорвалась вторая видеоконф...
27 апреля 2020, 02:05
«Вашингтон пользуется ситуацией»: как в США отреагировали на запуск Ираном первого во...
27 апреля 2020, 06:10
Топинамбур — лучший подножный корм для армии и населения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 апреля 2020, 07:10
"Мир потеряет доверие к доллару": Названа точка невозврата для американской валюты
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
23 апреля 2020, 02:10
Шире круг: Госдума готовит третий пакет антикризисных законов
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
26 апреля 2020, 07:25
The Washington Post: Мы поняли, почему Путина обожает весь мир
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.