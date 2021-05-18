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Лукашенко объяснил смысл принятого декрета после попытки покушения на его жизнь

18 мая 2021, 15:45  •  15 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Документ вступит в силу только в одном случае
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал разъяснения по поводу декрета, который был утвержден на фоне раскрытия заговора против президента. Батька подчеркнул, что данный документ начнет действовать только в одном варианте – если злодеи лишат жизни главу государства.
Декрет, который призван защитить суверенитет и конституционный строй белорусского государства, приняли 9 мая. Лукашенко заявил, что власти были вынуждены создать такой документ после того, как выяснилось, что в мире существуют ненавистники, которые готовы организовать переворот в республике и физически устранить главу государства.
Теперь, если трагедия произойдет, в стране автоматически вводится чрезвычайное положение, а вся полнота власти переходит к Совбезу.
Лукашенко особо подчеркнул исключительность того, что произошло некоторое время назад, когда российские и белорусские спецслужбы пресекли попытку организовать физическую расправу над президентом республики и членами его семьи.
Нынешний лидер Белоруссии пояснил: когда будет избран новый главнокомандующий, полномочия первого лица государства снова перейдут к президенту. Таким образом, декрет будет действовать только в период после трагической гибели главы Белоруссии до момента избрания нового главнокомандующего, пишет "БЕЛТА".
Как отметил Лукашенко, этот документ не позволит ненавистникам дестабилизировать обезглавленную страну.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться уже третья за этот год встреча российского лидера Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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