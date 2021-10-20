Лукашенко объяснил, почему медлит с вакцинацией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности привиться от коронавируса.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы врачей в Минской областной больнице. Глава республики заявил, что пока не готов привиться зарубежными вакцинами от коронавируса. Ранее он сообщил, что перенёс болезнь на ногах.

При этом Лукашенко отметил, что среди тяжёлых ковид-пациентов в больницах практически нет привитых больных.

Говоря на будущее, политик указал, что намерен дождаться, когда белорусские специалисты создадут национальную вакцину. Он подчеркнул, что американский президент привился вакциной "Пфайзер", глава России - "Спутником V". Поэтому, пояснил Лукашенко, ему не остаётся ничего другого, как ждать появления собственной белорусской вакцины, передаёт "Царьград. Белоруссия".

"А мне чем? Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним [с министром здравоохранения РБ] и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою, белорусскую вакцину. Это искренне, - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее глава Белоруссии заявил, что белорусская вакцина будет готова в 2023 году.