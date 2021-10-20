Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявле...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Главная / Политика

Лукашенко объяснил, почему медлит с вакцинацией

20 октября 2021, 21:00  •  101 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности привиться от коронавируса.
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопросы врачей в Минской областной больнице. Глава республики заявил, что пока не готов привиться зарубежными вакцинами от коронавируса. Ранее он сообщил, что перенёс болезнь на ногах.
При этом Лукашенко отметил, что среди тяжёлых ковид-пациентов в больницах практически нет привитых больных.
Говоря на будущее, политик указал, что намерен дождаться, когда белорусские специалисты создадут национальную вакцину. Он подчеркнул, что американский президент привился вакциной "Пфайзер", глава России - "Спутником V". Поэтому, пояснил Лукашенко, ему не остаётся ничего другого, как ждать появления собственной белорусской вакцины, передаёт "Царьград. Белоруссия".
"А мне чем? Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним [с министром здравоохранения РБ] и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою, белорусскую вакцину. Это искренне, - сказал Александр Лукашенко.
Напомним, ранее глава Белоруссии заявил, что белорусская вакцина будет готова в 2023 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





101
Источник
Похожие новости
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 11:05
США приглашают Россию на войну. Место встречи – Донбасс
20 октября 2021, 07:35
Украинский генерал придумал новый способ воевать с Россией
20 октября 2021, 16:55
Талибы* поделились впечатлениями от прошедшей в Москве встречи
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
14 октября 2021, 12:45
США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
17 октября 2021, 18:55
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
16 октября 2021, 12:35
Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.