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Лукашенко обвинил Украину в пособничестве террористам

25 декабря 2020, 19:35  •  76 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экстремисты готовили подрывы по всей Республике
Раскрытая в Белоруссии террористическая группа готовила теракты по всей стране и "тоннами" везла оружие через Украину. Об этом заявил сегодня президент Республики Александр Лукашенко.
По его словам, группа "последних мерзавцев" действовала под руководством оппозиционного активиста и бизнесмена Николая Автуховича.
"Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши – я всех приказал к государственным наградам немедленно представить – их не накрыли, ох нам бы Новый год был…", – цитирует бацьку БелТА.
Глава государства утверждает, что группа готовила теракты по всей стране, но чекисты и милиция провели операцию по задержанию экстремистов.
В настоящее время в Республике работает несколько группировок по 2-3 человека, к которым примыкают и иностранцы, которых присылают в Белоруссию извне – через Украину, Польшу, Литву, подчеркнул президент. Он добавил, что сейчас уже стало сложнее попасть в страну, поскольку из-за пандемических мер закрыты границы.
"Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле", – резюмировал Лукашенко.
Две недели назад белорусский телеканал ОНТ сообщил, что силовики раскрыли деятельность террористической группы, которая готовила и проводила поджоги, взрывы, нападения. Задержаны были восемь человек, в том числе Автухович. По данным медиа, "группа совершила несколько нападений в Гродненской области, в их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля".

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