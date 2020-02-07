Лукашенко обвинил Россию в страданиях белорусов

Риторика Александра Лукашенко всегда отличается резкостью, когда речь идёт о подготовке к очередной встрече с оппонентом для обсуждения тех или иных взаимных обязательств. Вот и на этот раз перед визитом в Сочи Лукашенко заявил, что Россия слишком сильно переживает из-за визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск, хотя сама чуть ли не взасос пытается целоваться с Вашингтоном. А сегодня президент Белорусси и вовсе сказал, что русские своих обязательств перед Минском не выполняют. А страдают от этого белорусы... Но он, мол, должен сделать всё, чтобы подобного не происходило.

Лукашенко заявил, что Россия в январе поставила 500 тыс. тонн нефти при обязательствах в 2 млн тонн каждый месяц. Утверждение белорусского президента прозвучало в четверг на совещании по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны на фоне разногласий с Москвой по условиям поставки энергоносителей, а цитировало его агентство БелТА.

"Хотя при их [договорённостей] подписании нам были даны твёрдые гарантии", - сказал глава государства.

Кроме того, Лукашенко добавил, что Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. В таких условиях потери должны быть компенсированы, добавил Лукашенко. Нужен механизм, чтобы ни одно предприятие и ни один житель Белоруссии не ощутили на себе последствия "от всякого рода манёвров наших партнёров". Другими словами, в страданиях белорусов Лукашенко обвиняет Россию, фактически требуя компенсации...

А ещё и ценник на нефть...

Премьер-министр республики Сергей Румас заявил, что Белоруссия из-за налогового манёвра России потеряла за прошлый год порядка $330 млн. Среди этих потерь - две трети у нефтеперерабатывающих заводов (около $200 млн), ещё $130 млн - бюджетные. Лукашенко же заметил, что разногласия Минска с Москвой по энергетическим вопросам происходят регулярно в течение 13 лет.

Предъявил Лукашенко и претензии к цене на нефть, объяснив, что именно Минск хочет от Москвы.

"Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить", - не удержался от красного словца Лукашенко.

Напомним, возмутило главу республики то, что в России, мол, не хотят беспошлинно поставлять Белоруссии нефть, да ещё и настаивают "на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь".

"А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии, - не унимался Лукашенко. - Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?"

Россия, как известно, всегда напоминает, что подобные вопросы должны решаться в ходе переговоров и компромисс, безусловно, будет найден. В отличие от Лукашенко громкие заявления за двери кабинетов никто из русских политиков не выносит. Чего нельзя сказать об экспертном мнении... Немало специалистов уже заявили, что Лукашенко, прямо скажем, ведёт двойную игру.

"США надеются использовать Лукашенко, а он - их"

Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что кроется за "большим турне" американского госсекретаря Майка Помпео по странам СНГ, в том числе в Белоруссию. Череда визитов состоялась на прошлой неделе. "США надеются использовать Лукашенко, а он - их", - отметил эксперт. Но, по его словам, пока не стоит делать вывод, что США такими визитами берут Россию в кольцо.

А то, что госсекретарь США Майк Помпео вообще отправился с визитом в страны бывшего СНГ, - это не событие из ряда вон. "Этот визит достаточно регулярный, давно готовился. Вообще говоря, он является частью большого евразийского турне. Помпео много стран должен посетить, условно говоря, чуть ли не на две недели приезжает путешествовать", - напомнил политолог.

Марков, однако, подчёркивает, что, само собой, США пытаются нанести максимальный ущерб России, ведут против нашей страны гибридную войну. И вот как одна из целей её - попытка изоляции России.

"Это не дружественный визит, это визит врага. В этом нет никаких сомнений", - говорит Марков.

Но кто из близлежащих стран "продался бы Америке"? Если говорить об Узбекистане и Казахстане, любые попытки перехода на сторону Америки означали бы жёсткий конфликт с Россией и конфликт с Китаем.

"Именно поэтому, я думаю, они не пойдут на это, - рассуждает эксперт. - Украина уже перешла на сторону врага. Точнее сказать, не Украина, а США совершили государственный переворот на Украине, навязали пророссийскому и даже русскому по большей части населению Украины... русофобскую марионеточную хунту. Точно такой же государственный переворот, как они совершили на Украине, США хотели бы совершить и в Белоруссии".

И сейчас американская сторона пытается воспользоваться тем фактом, что белорусский лидер Александр Лукашенко ведёт очень сложный переговорный процесс с российским руководством по поводу цен на энергоносители. Что касается самого белорусского президента, то он, по сути, использует этот визит госсекретаря США для наращивания своего потенциала в переговорах с Россией.

"Он делает это, потому что не согласен с теми условиями интеграции, которые предлагает ему Россия. В частности, его не устраивает, что в этой интеграции у него политическое место недостаточно. Во-вторых, его не устраивает, что своеобразная белорусская экономическая модель оказывается недостаточно улажена", - подытожил Марков.