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Лукашенко обвинил Россию в недостаточном укреплении вооружения ОДКБ
13 февраля 2018, 22:09 • 201 • Политика
По словам белорусского лидера, основное бремя защиты общего пространства стран - участниц договора лежит на Москве.
Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должны укреплять свои вооруженные силы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Заявление белорусского лидера прозвучало на заседании Совета безопасности Белоруссии. Лукашенко сказал о возможности возникновения необходимости защиты общего пространства стран ОДКБ.
При этом, по словам белорусского президента, "основное бремя" ляжет на Россию. Однако в то же время Лукашенко позволил себе прямую критику в адрес российского коллеги.
"Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Белоруссии, Казахстана, Армении, других стран, такого понимания нет", - цитирует Лукашенко белорусское агентство БЕЛТА.
По словам белорусского президента, такая политика "очень больно может аукнуться".
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