Лукашенко обвинил Россию, США и саудитов в "картельном сговоре"

Очередной выпад в адрес России позволил себе во время совещания президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он в резких выражениях, не стесняясь, прокомментировал ситуацию на рынке нефти, обвинив фактически Россию, США и Саудовскую Аравию в "картельном сговоре".

"Они обнаглели уже до такой степени, что даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят", - заявил Лукашенко, рассуждая о странах-экспортёрах нефти. И уточнил, что имеет в виду США, Саудовскую Аравию и Россию.

По мнению белорусского лидера, эти три страны якобы "уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть". "Налицо картельный сговор, - "вскипел" Лукашенко. - Идут вот эти игрища".

Однако никаких доказательств своим словам не привёл, но тут же пожалел, что Минск не может повлиять на ситуацию, добавив, что на это никакого влияния не оказывают даже "пандемия и психоз".

"Поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали падение доходов", - ополчился Лукашенко.

Но это ситуация глазами белорусского лидера. Как она развивается на самом деле?

Ультиматум саудитов

Россия и Саудовская Аравия не могут договориться об условиях сокращения нефтедобычи, настаивают источники Bloomberg. А договориться нужно, поскольку таким образом удастся преодолеть ценовой кризис. Тут стоит напомнить, что ранее президент России Владимир Путин протянул руку саудитам, рассказав о позиции России. Саудовская Аравия попыталась настоять на своём, а теперь Bloomberg даёт информацию от своего источника.

Итак... По версии источника издания, Москва хотела бы применять квоты, исходя из среднего объёма нефтедобычи за первый квартал 2020 года. В то же время Эр-Рияд намерен рассчитать квоту, основываясь на текущих уровнях - уже после того, как страны ОПЕК нарастили добычу. Если отталкиваться от этой точки, следует понимать: Саудовская Аравия уже нарастила нефтедобычу до 12,3 миллиона баррелей с 9,8 миллиона баррелей. А Россия сохранила свой объём на уровне 11,3 миллиона баррелей. Но саудиты, по всей видимости, на эту разницу внимания предпочитают не обращать.

Наконец, по версии издания, и Россия, и Саудовская Аравия хотели бы участия США в сделке. Кстати, об этом говорил и президент России Владимир Путин. Однако Вашингтон пока воздерживается от реальных шагов. Президент Дональд Трамп лишь предлагает России и Саудовской Аравии договориться, но не указывает на позицию США в этой игре.

Поспорили с Путиным

До этого, напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд попытался опровергнуть заявления президента России Владимира Путина о том, что именно Эр-Рияд вышел из нефтяной сделки. Как утверждает пресс-служба внешнеполитического ведомства королевства, страна якобы всегда стремилась к достижению баланса на рынке.