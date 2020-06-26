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Лукашенко обвинил "ринувшихся москвичей" в удорожании недвижимости в Минске

26 июня 2020, 14:00  •  94 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by/
Президент Белоруссии просит приезжих скупать только самое дорогое жилье, оставив дешевое местным жителям
Александр Лукашенко заявил, что из-за "ринувшихся в Беларусь москвичей" цены на жилье в Минске сильно выросли. Причину переезда иностранцев президент видит в том, что страна, которой он управляет, является тихим и спокойным местом, где можно жить с детьми.
Батька считает, что всем переезжающим надо заселяться в дорогое элитное жилье, чтобы белорусы могли покупать более доступную по цене недвижимость.
"Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры",
– отметил лидер страны.
Гражданам Белоруссии Александр Лукашенко также дал совет ориентироваться на покупку загородных участков, где в дальнейшем можно построить дом. По мнению президента, если сейчас денег на строительство нет, то купить землю все равно стоит, чтобы было место для отдыха с семьей.
Глава государства заявил, что сейчас страна заинтересована в развитии деревень, так как их жителям зараза не страшна, дополняет БелТА.
Напомним, ранее Александр Лукашенко высказал мнение о том, что закрывать церкви на время пандемии коронавируса не нужно, так как высшие силы могут помочь людям.

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