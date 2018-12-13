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Лукашенко обвинил "премиальный рынок" в лице России в недобросовестной конкуренции
13 декабря 2018, 17:54 • 191 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет Москву в недобросовестной конкуренции, но не готов уходить с российского "премиального рынка".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обрушился с критикой на власти России, которые ограничивают ввоз в страну белорусских продуктов.
По мнению главы государства, Москва якобы занимается недобросовестной конкуренцией, а не борется за качество товаров. Он также напомнил, что в Белоруссии введены жесткие ГОСТы.
"У нас невозможно в колбасу впихнуть предприятию больше соли или еще каких-то наполнителей, чем положено по ГОСТу. Ни одно предприятие не может нарушить ГОСТ", - отметил он.
Лукашенко добавил, что белорусские товары пользуются большим спросом в РФ, однако в случае необходимости республика всегда может переориентироваться на другие рынки. Впрочем, Минск не хочет терять "премиальный рынок" в лице РФ.
"Мы готовы с вами сотрудничать", - резюмировал он*.
Напомним, за последние несколько лет Роспотребнадзор неоднократно вводил ограничения в отношении белорусских предприятий за различные нарушения.
* РИА Новости
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