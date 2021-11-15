Лукашенко обсудил с Путиным провокации НАТО в Чёрном море: "Мы же не пацаны"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным провокации НАТО в Чёрном море. Он заявил, что альянс ведёт себя "мерзопакостно", но Москва и Минск на это не реагируют: "Мы же не пацаны".

Посмотрите, что в Чёрном море делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти телодвижения,

- цитирует Лукашенко Федеральное агентство новостей.

Напомним, что 15 ноября американский корабль Mount Whitney начал совершать переход из Чёрного в Средиземное море. В Чёрном море флагман Шестого флота ВМС США пробыл половину месяца под предлогом учений.

Отметим, что корабли НАТО регулярно заходят в воды Чёрного моря, чтобы "поддержать" Украину. Из-за ограничений Конвенции Монтрё альянс вынужден постоянно менять корабли, поскольку они могут находиться в Черноморском регионе ограниченное время. Несколько раз натовские суда пытались подойти к берегам русского Крыма. Так, например, попытался сделать британский эсминец HMS Defender. Однако испугавшись реакции русских, британцы повернули обратно.