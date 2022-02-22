|
Лукашенко обратился к властям Украины: "Вас выбросят на помойку истории"
22 февраля 2022, 22:45 • 315 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народу и руководству Украины.
Президент Белоруссии в своём выступлении обратился к народу и руководству Украины.
"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.
Глава Белоруссии призвал руководителей Украины отмахнуться от заокеанских хозяев: "Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы (руководство Украины. - Ред.) станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории".
Лукашенко призвал власти Украины задуматься, "насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов".
Лукашенко заверил, что народ Белоруссии при этом "предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится". Как подчеркнул Лукашенко, народы не хотят войны, а "хотят жить как все".
Лукашенко в обращении отметил, что в условиях резкой эскалации глобальной напряжённости белорусы должны помнить, что являются наследниками народа-победителя. "Мы должны приложить все усилия для сохранения белорусской государственности", - подчеркнул президент Белоруссии.
Подпишитесь на нас
315
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2022, 02:20
|
22 февраля 2022, 07:35
|
21 февраля 2022, 18:45
|
21 февраля 2022, 17:00
|
18 февраля 2022, 10:50
|
17 февраля 2022, 15:35
|
17 февраля 2022, 14:25