Лукашенко обратился к властям Украины: "Вас выбросят на помойку истории"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народу и руководству Украины.

Президент Белоруссии в своём выступлении обратился к народу и руководству Украины.

"Хочу обратиться к украинскому народу и руководству: давайте сделаем так, чтобы мы всегда жили в мире и согласии. Это наш путь - путь миролюбия и согласия", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества.

Глава Белоруссии призвал руководителей Украины отмахнуться от заокеанских хозяев: "Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы (руководство Украины. - Ред.) станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории".

Лукашенко призвал власти Украины задуматься, "насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов".

Лукашенко заверил, что народ Белоруссии при этом "предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится". Как подчеркнул Лукашенко, народы не хотят войны, а "хотят жить как все".

Лукашенко в обращении отметил, что в условиях резкой эскалации глобальной напряжённости белорусы должны помнить, что являются наследниками народа-победителя. "Мы должны приложить все усилия для сохранения белорусской государственности", - подчеркнул президент Белоруссии.