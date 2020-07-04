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Лукашенко обратился к Трампу перед выборами

04 июля 2020, 12:00  •  91 • Политика
Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool / Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии нашел много общих ценностей у его республики и США
Создание прочных отношений между Минском и Вашингтоном – вот один из главных приоритетов руководства Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в обращении к американскому коллеге Дональду Трампу.
Поздравляя американцев и Трампа лично с Днем независимости США, Лукашенко отметил, что у двух стран есть общие ценности, на основе которых можно конструктивно взаимодействовать. Он пожелал Трампу успешного проведения президентской кампании, которая в США, как и в Белоруссии, проходит в 2020 году, и призвал развивать контакты в области экономики, финансов, образования и т.п.
"Уверен, что повышение уровня дипломатического представительства в Минске и Вашингтоне будет способствовать эффективной реализации совместных проектов", – приводит "БелТА" слова президента.
Ранее Лукашенко, выступая по случаю Дня Независимости Белоруссии, сравнил ситуацию на Западе и в своей стране на фоне коронавируса. По его словам, в Америке идут голодные бунты, тогда как в республике удалось спокойно пережить пандемию благодаря сильной власти.
Выборы президента Белоруссии пройдут в августе 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок. Ранее российская телеведущая Ксения Собчак, пытавшаяся в 2018 г. занять кресло в Кремле, заявила о намерении побороться с Лукашенко.
В последнее время эксперты отмечают заметное потепление отношений между Минском и Вашингтоном, связывая это с попыткой США помешать созданию Союзного государства РФ и Белоруссии. Вбить клин в российско-белорусские отношения пытаются и украинцы.
Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

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