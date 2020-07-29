|
Лукашенко обратился к российским СМИ словами Путина после задержания "десанта Вагнера"
29 июля 2020, 23:05 • 20 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к российским СМИ словами Путина после задержания "десанта Вагнера" в Минске. Он призвал их "не гнать пургу". При этом он подчеркнул, что власти республики не хотят очернить дружественную страну.
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал поручение своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт составить официальное обращение к властям России по поводу ситуации с предполагаемым задержанием нескольких десятков членов ЧВК Вагнера в Минске, передаёт местное агентство БелТА.
Ранее белорусские СМИ сообщили, что в столице республики были взяты под стражу 32 сотрудника частной военной компании. Они находились в одном из городских санаториев.
Президент страны также попросил Эйсмонт составить заявление в адрес российской прессы. Лукашенко отметил, что Минск не хочет очернить дружественное государство.
Однако если граждане РФ, которые были задержаны, действительно нарушили белорусское законодательство, необходимо достойно выйти из этой ситуации, добавил он.
20
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 июля 2020, 09:05
|
26 июля 2020, 17:05
|
28 июля 2020, 15:05
|
25 июля 2020, 13:05
|
25 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 02:05
|
28 июля 2020, 00:05