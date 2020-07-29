Лукашенко обратился к российским СМИ словами Путина после задержания "десанта Вагнера"

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал поручение своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт составить официальное обращение к властям России по поводу ситуации с предполагаемым задержанием нескольких десятков членов ЧВК Вагнера в Минске, передаёт местное агентство БелТА.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что в столице республики были взяты под стражу 32 сотрудника частной военной компании. Они находились в одном из городских санаториев.

Президент страны также попросил Эйсмонт составить заявление в адрес российской прессы. Лукашенко отметил, что Минск не хочет очернить дружественное государство.

Однако если граждане РФ, которые были задержаны, действительно нарушили белорусское законодательство, необходимо достойно выйти из этой ситуации, добавил он.