Лукашенко обратился к России: "После выборов будет ещё интереснее, это я обещаю"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Белгазпромбанка, являющегося дочерним отделением Газпрома и Газпромбанка. Бывший руководитель этого банка Виктор Бабарико, планировавший участвовать в выборах главы белорусского государства, был арестован.

"Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - заявил Лукашенко с трибуны, обращаясь в том числе и к России.

По его словам, Бабарико виновен в отмывании денег и их выводе из Белоруссии в Латвию. В этой связи, утверждает Лукашенко, он не мог действовать иначе, потому что Бабарико безнаказанно скрылся бы из страны.

"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет ещё интереснее, это я обещаю", - добавил Лукашенко.

Также он заявил, что Белоруссия - это единственный союзник, который остался у России.

Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. При этом рейтинг Лукашенко оставляет желать лучшего. В этой связи появились обвинения в том, что белорусский лидер использует правоохранительные органы для расправы над своими оппонентами.