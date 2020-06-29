|
Лукашенко обратился к России: "После выборов будет ещё интереснее, это я обещаю"
29 июня 2020, 11:00 • 99 • Политика
Александр Лукашенко прокомментировал арест экс-главы дочернего банка Газпрома Виктора Бабарико, который хотел участвовать в выборах президента Белоруссии. "Выборы будут очень интересные, а после выборов будет ещё интереснее, это я обещаю", - сказал Лукашенко, обращаясь в том числе и к России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Белгазпромбанка, являющегося дочерним отделением Газпрома и Газпромбанка. Бывший руководитель этого банка Виктор Бабарико, планировавший участвовать в выборах главы белорусского государства, был арестован.
По его словам, Бабарико виновен в отмывании денег и их выводе из Белоруссии в Латвию. В этой связи, утверждает Лукашенко, он не мог действовать иначе, потому что Бабарико безнаказанно скрылся бы из страны.
Также он заявил, что Белоруссия - это единственный союзник, который остался у России.
Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. При этом рейтинг Лукашенко оставляет желать лучшего. В этой связи появились обвинения в том, что белорусский лидер использует правоохранительные органы для расправы над своими оппонентами.
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2020, 14:00
|
24 июня 2020, 15:00
|
27 июня 2020, 16:00
|
23 июня 2020, 01:00
|
27 июня 2020, 02:00
|
25 июня 2020, 00:00
|
22 июня 2020, 19:00