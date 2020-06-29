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Лукашенко обратился к России: "После выборов будет ещё интереснее, это я обещаю"

29 июня 2020, 11:00  •  99 • Политика
Александр Лукашенко прокомментировал арест экс-главы дочернего банка Газпрома Виктора Бабарико, который хотел участвовать в выборах президента Белоруссии. "Выборы будут очень интересные, а после выборов будет ещё интереснее, это я обещаю", - сказал Лукашенко, обращаясь в том числе и к России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с официальным заявлением по поводу ситуации вокруг Белгазпромбанка, являющегося дочерним отделением Газпрома и Газпромбанка. Бывший руководитель этого банка Виктор Бабарико, планировавший участвовать в выборах главы белорусского государства, был арестован.
"Все страдают: ах, Лукашенко посадил (Бабарико). А мы никого туда не звали, мы действуем по закону, как это было всегда", - заявил Лукашенко с трибуны, обращаясь в том числе и к России.
По его словам, Бабарико виновен в отмывании денег и их выводе из Белоруссии в Латвию. В этой связи, утверждает Лукашенко, он не мог действовать иначе, потому что Бабарико безнаказанно скрылся бы из страны.
"Выборы будут очень интересные, а после выборов будет ещё интереснее, это я обещаю", - добавил Лукашенко.
Также он заявил, что Белоруссия - это единственный союзник, который остался у России.
Напомним, что в августе этого года в Белоруссии должны состояться президентские выборы. При этом рейтинг Лукашенко оставляет желать лучшего. В этой связи появились обвинения в том, что белорусский лидер использует правоохранительные органы для расправы над своими оппонентами.

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