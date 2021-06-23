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Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
23 июня 2021, 00:40 • 53 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам соседних с республикой западных стран. Он призвал их "очнуться" и "разобраться с обезумевшими политиками".
Обращение Александра Лукашенко прозвучало во время торжественной церемонии, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны. По его словам, политики соседних западных стран "обезумели и потеряли связь с реальностью". По мнению президента Белоруссии, сейчас, как и 80 лет назад, регион оказался на грани глобального конфликта. Он обратился к народам соседних стран с вопросом, хорошо ли они помнят историю?
По словам Александра Лукашенко, раньше государства жили по-соседски. Поездки друг к другу считались нормальными. Президент Белоруссии попросил народы Украины, Польши и стран Прибалтики "остановиться у последней черты".
Кроме того, Лукашенко отметил, что современный мир для Белоруссии не замыкается на ЕС, и заявил, что на свете осталось немало "ответственных стран", готовых сотрудничать с Минском.
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