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Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

04 августа 2020, 12:50  •  128 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Мероприятие переносили несколько раз
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к гражданам республики и национальному собранию 4 августа. Традиционно ежегодное обращение лидера к народу проходит в Белоруссии в апреле, но в этом году из-за коронавируса оно было перенесено. Ожидалось, что послание будет озвучено 3 августа. На эту дату созывалось и нацсобрание. Но затем его отменили из-за плохого самочувствия Лукашенко, сообщили местные СМИ.
По данным телеграм-канала "Пул Первого", во Дворец республики 4 августа приглашено более 2,5 тысяч человек. Ранее подобные мероприятия проходили в Овальном зале Дома правительства в Минске.
12:09
12:07. В мире растет угроза новой гонки вооружений. Системы, которые регулировали распространие боевой техники во времена СССР, стали анахронизмом, уверен Лукашенко.
12:05. Лукашенко утверждает, что крупное противостояние развернулось между США и Китаем. В стороне от этого не остались и Россия с ЕС. "Трясет всю планету", – уверен Лукашенко. По мнению президента Республики, весь мир погрузился в торговый хаос.
12:03. Лукашенко начал послание. Президент Белоруссии утверждает, что страна – непосредственный участник большинства крупных экономических процессов. Для Республики в нестабильном мире важно максимально следить за развитием ситуации. По мнению Лукашенко, пандемия обнажила все проблемы большинства государств.
11:50. За несколько часов до обращения к народу Лукашенко опубликовал в газете "Звезда" свою предвыборную программу. По следам президента РФ Владимира Путина, он тоже предложил внести изменения в Конституцию Белоруссии.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок.

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