|
Лукашенко обратился к людям: "Не высовывайтесь сейчас на улицы..."
15 августа 2020, 09:10 • 91 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к людям. "Не высовывайтесь сейчас на улицы..." - попросил он. Президент республики подчеркнул, что организаторы и координаторы погромов используют простых людей "как пушечное мясо".
Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к гражданам в связи с продолжающимися в стране беспорядками.
Он попросил жителей "не высовываться сейчас на улицы", заметив, что организаторы и координаторы погромов используют простых людей "как пушечное мясо".
Кроме того, президент озвучил страны и организации, граждане и члены которых могут быть причастны к созданию беспорядков в республике. Он перечислил Польшу, Нидерланды, Украину, а также организацию "Открытая Россия", основанную беглым миллиардером Михаилом Ходорковским.
Лукашенко заметил, что в сложившейся ситуации вынужден действовать решительно, поскольку, если дать погромам развернуться в полную силу, всё может закончиться крайне плачевно для страны.
Между тем, "Петербургский дневник" собрал мнения о протестах в Белоруссии. Так, депутат Госдумы Сергей Вострецов полагает, что сегодня ситуация в стране зависит от линии поведения Александра Лукашенко.
"Политический кризис в Белоруссии закончится, когда Лукашенко определится, где он и с кем он", - подчеркнул спикер.
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 августа 2020, 10:00
|
12 августа 2020, 05:05
|
12 августа 2020, 00:30
|
09 августа 2020, 05:35
|
08 августа 2020, 18:35
|
12 августа 2020, 12:25
|
13 августа 2020, 21:25