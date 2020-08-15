Лукашенко обратился к людям: "Не высовывайтесь сейчас на улицы..."

Белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к гражданам в связи с продолжающимися в стране беспорядками.

Он попросил жителей "не высовываться сейчас на улицы", заметив, что организаторы и координаторы погромов используют простых людей "как пушечное мясо".

Кроме того, президент озвучил страны и организации, граждане и члены которых могут быть причастны к созданию беспорядков в республике. Он перечислил Польшу, Нидерланды, Украину, а также организацию "Открытая Россия", основанную беглым миллиардером Михаилом Ходорковским.

Лукашенко заметил, что в сложившейся ситуации вынужден действовать решительно, поскольку, если дать погромам развернуться в полную силу, всё может закончиться крайне плачевно для страны.

Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх дном перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку, - подчеркнул он.

Между тем, "Петербургский дневник" собрал мнения о протестах в Белоруссии. Так, депутат Госдумы Сергей Вострецов полагает, что сегодня ситуация в стране зависит от линии поведения Александра Лукашенко.

"Политический кризис в Белоруссии закончится, когда Лукашенко определится, где он и с кем он", - подчеркнул спикер.