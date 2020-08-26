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Лукашенко обращается исключительно к Путину: политолог о влиянии России на Белоруссию

26 августа 2020, 09:15  •  49 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Даже после многочисленных выпадов в сторону Москвы Батька в первую очередь советуется с российским коллегой в критических ситуациях
Заявления Евросоюза о том, что Владимир Путин якобы управляет Александром Лукашенко, оценила политолог. Судя по словам представителей ЕС, там считают, что за все действия белорусского лидера ответственность несет Россия.
Эксперт Наталия Елисеева отметила, что Лукашенко сейчас находится в тяжелой ситуации. Об этом красноречиво говорят не только не утихающие в стране протесты, но и недавнее шоу с автоматом, которое устроил президент. Видимо, у Батьки окончательно сдали нервы.
В течение короткого периода Лукашенко успел созвониться с главой РФ уже несколько раз – это свидетельствует о том, что белорусский глава в критические моменты по-прежнему предпочитает обращаться "исключительно к Путину", несмотря на периодические выпады в сторону Москвы. Однако говорить о том, что Путин диктует Лукашенко, что нужно делать, нельзя.
Речь здесь идет не о вмешательстве России в ситуацию с выборами в Белоруссии, а о сохранившемся на постсоветском пространстве влиянии нашей страны.
"После развала Советского Союза России удалось сохранить определенное влияние на постсоветском пространстве. … Белоруссия является для нас самой ближайшей",
– заявила политолог, напомнив, что это подтверждается действиями лидеров двух стран. Ее слова приводит телеканал "360".
Однако Евросоюз упорно пытается представить происходящее иначе. Говоря о ключевой роли Москвы в урегулировании ситуации в Белоруссии, европейская сторона дает понять, что Путин давит на Лукашенко. О заявлении генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид, сделанном накануне, пишет РИА "Новости".
В реальности наша страна не влияет на решения, которые принимает белорусский президент, заключила политолог.
Ранее о ситуации в Республике высказался первый президент Украины Леонид Кравчук. Он заявил, что Лукашенко якобы попросил у России военной помощи.

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