Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная / Политика

Лукашенко обнулил Тихановскую с помощью миграционного кризиса - политолог

05 декабря 2021, 13:15  •  22 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батька показал Европе, что договариваться можно лишь с ним
Одной из целей Александра Лукашенко в ситуации миграционного кризиса было обнуление беглой домохозяйки Светланы Тихановской. С этим президент Белоруссии справился – Лукашенко пошатнул позиции Тихановской в Европе. Так считает Дмитрий Абзалов, глава Центра стратегических коммуникаций.
Батька хотел показать Западу, что считать президентом РБ можно кого угодно. Однако решать какие-либо вопросы придется с тем, кто контролирует ситуацию в стране, и этот человек он. Лукашенко удалось довести до ЕС и США эту мысль. Победу Александра Григорьевича в этом вопросе подтверждает звонок и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 
Абзалов подчеркнул, что новый глава бундестага, которым, как ожидается, станет Олаф Шольц, окажется в затруднительном положении. Во-первых, политик – социал-демократ, тогда как его предшественница была демократом. Во-вторых, Шольц не будет связан обещаниями, которые дала Меркель по прошлому миграционному кризису. 
Политолог отмечает, что Лукашенко доказал, что он сильный игрок. Батька надеялся, что ЕС пойдет на разрядку ситуации, и его надежды оправдались. Впереди, по мнению аналитика, разрешение ситуации. Ведь уже и Ирак согласился забрать своих граждан домой, и Польша готова выделить на это средства. 
При этом не все в Европе считают, что Меркель поступила правильно, позвонив Лукашенко и признав его президентом Белоруссии. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



22
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
05 декабря 2021, 03:20
Китайский "щелчок по носу" для Байдена: Интригу раскрыла Asia Times
05 декабря 2021, 07:25
Захарова ответила на выпад Псаки о России: "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
04 декабря 2021, 01:05
К чему приведёт признание Крыма Белоруссией: Политолог назвал худший сценарий
28 ноября 2021, 19:40
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
04 декабря 2021, 01:05
Аналитик об угрозе новой санкционной меры против России: "Это было бы фатально"
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.