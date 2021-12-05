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Лукашенко обнулил Тихановскую с помощью миграционного кризиса - политолог
05 декабря 2021, 13:15 • 22 • Политика
Батька показал Европе, что договариваться можно лишь с ним
Одной из целей Александра Лукашенко в ситуации миграционного кризиса было обнуление беглой домохозяйки Светланы Тихановской. С этим президент Белоруссии справился – Лукашенко пошатнул позиции Тихановской в Европе. Так считает Дмитрий Абзалов, глава Центра стратегических коммуникаций.
Батька хотел показать Западу, что считать президентом РБ можно кого угодно. Однако решать какие-либо вопросы придется с тем, кто контролирует ситуацию в стране, и этот человек он. Лукашенко удалось довести до ЕС и США эту мысль. Победу Александра Григорьевича в этом вопросе подтверждает звонок и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Абзалов подчеркнул, что новый глава бундестага, которым, как ожидается, станет Олаф Шольц, окажется в затруднительном положении. Во-первых, политик – социал-демократ, тогда как его предшественница была демократом. Во-вторых, Шольц не будет связан обещаниями, которые дала Меркель по прошлому миграционному кризису.
Политолог отмечает, что Лукашенко доказал, что он сильный игрок. Батька надеялся, что ЕС пойдет на разрядку ситуации, и его надежды оправдались. Впереди, по мнению аналитика, разрешение ситуации. Ведь уже и Ирак согласился забрать своих граждан домой, и Польша готова выделить на это средства.
При этом не все в Европе считают, что Меркель поступила правильно, позвонив Лукашенко и признав его президентом Белоруссии.
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