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Лукашенко обидели слова оппозиционеров об "усатом таракане"

23 июня 2020, 10:00  •  35 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава Белоруссии также прокомментировал колкие фразы о его рейтинге
Накануне состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и представителей оппозиции. В ходе этой беседы в Бресте президент заявил, что его рейтинг выше 3%. Также он добавил, что не является "усатым тараканом" и подобные обращения в его адрес оскорбительны.
Батька подметил, что футболки с надписями "Саша три процента" не отражают действительной ситуации. Президент Белоруссии спросил у публики правда ли те верят, что у него такой рейтинг. А затем добавил, что даже в "этой альтернативной компании" набрал бы больше, передает телеграм-канал "Пул Первого".
Также Лукашенко высказал свое недовольство фразой "Усатый таракан". Он подчеркнул, что такие обращения в его адрес оскорбительны, и призвал так больше не делать. Александр Григорьевич напомнил присутствующим, что он действующий президент и оскорблять людей запрещено во всех странах.
Напомним, 9 августа состоятся очередные выборы президента Белоруссии. В этом году в предвыборной гонке за высокий пост поборются семь кандидатов. В том числе уже в шестой раз на эту должность претендует и нынешний глава государства Александр Лукашенко.

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