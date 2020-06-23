Лукашенко обидели слова оппозиционеров об "усатом таракане"

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии также прокомментировал колкие фразы о его рейтинге

Накануне состоялась встреча главы Белоруссии Александра Лукашенко и представителей оппозиции. В ходе этой беседы в Бресте президент заявил, что его рейтинг выше 3%. Также он добавил, что не является "усатым тараканом" и подобные обращения в его адрес оскорбительны.

Батька подметил, что футболки с надписями "Саша три процента" не отражают действительной ситуации. Президент Белоруссии спросил у публики правда ли те верят, что у него такой рейтинг. А затем добавил, что даже в "этой альтернативной компании" набрал бы больше, передает телеграм-канал "Пул Первого".

Также Лукашенко высказал свое недовольство фразой "Усатый таракан". Он подчеркнул, что такие обращения в его адрес оскорбительны, и призвал так больше не делать. Александр Григорьевич напомнил присутствующим, что он действующий президент и оскорблять людей запрещено во всех странах.

Напомним, 9 августа состоятся очередные выборы президента Белоруссии. В этом году в предвыборной гонке за высокий пост поборются семь кандидатов. В том числе уже в шестой раз на эту должность претендует и нынешний глава государства Александр Лукашенко.