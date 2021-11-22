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Лукашенко обещал полякам проблемы с "резкими ребятами" в Донбассе

22 ноября 2021, 17:15  •  146 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко предупредил польских политиков о том, что может случиться, если они закроют границу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к полякам по поводу их угрозы закрытия границы и железнодорожного перехода "Кузница". По словам Лукашенко, если они это сделают, то общаться с Россией и Востоком им придётся, следуя через Донбасс.
"Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - цитирует Лукашенко БелТА.
Лукашенко добавил, что образно выразился, что "там их никто не ждёт".
По его мнению, Польша своими высказываниями пугает, не хочет решать внутренние проблемы, перекладывая ответственность на других, и отвлекает граждан таким образом от насущных вопросов.

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