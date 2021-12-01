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Лукашенко обещал поддержать Россию в случае агрессии Украины

01 декабря 2021, 12:25  •  81 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент РБ недоволен национализмом властей Незалежной
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности оказать поддержку России, если власти Украины решатся на открытые агрессивные действия против нашей страны. Глава государства отметил, что Минск готов действовать в теснейшей связи с Москвой.
Об этом президент РБ рассказал во вторник, 30 ноября, в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. Фрагмент беседы в своем телеграмме-канале опубликовало РИА Новости.
По данным издания URA.RU, Лукашенко подчеркнул, что считает украинский народ братским, однако не готов занять сторону Киева, потому что власти Незалежной пребывают в "националистическом угаре".
Кроме того, президент Белоруссии заявил, что в случае открытого противостояния двух государств Минск готов оказать Москве поддержку по нескольким направлениям. Лукашенко уточнил, что речь идет об экономических, политических и юридических связях РБ и РФ.
Кстати, Киселев уже поделился своими впечатлениями от интервью с Лукашенко. Журналист подчеркнул, что глава государства готов отстаивать национальные интересы Белоруссии. 
К слову, ранее политолог Игорь Тышкевич заявил, что Александр Лукашенко заговорил о признании Крыма, чтобы поторговаться с Россией о судьбе будущей конституции РБ.

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