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Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России: "Я головой Путина думаю"
09 августа 2021, 13:05 • 200 • Политика
Александр Лукашенко высказался о возможности вхождения в состав России. Он подчеркнул, что выступает за интеграцию и добавил: "Я головой Путина думаю".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об интеграции с Россией в ходе большого разговора, начатого в понедельник, 9 августа. Это своего рода большая пресс-конференция, где президент Белоруссии отвечает на самые наболевшие вопросы.
Итак, Лукашенко считает, что о включении Белоруссии в состав России речи быть не может. Кроме того, добавляет, что такова позиция и Владимира Путина. Однако в своём же ответе соглашается, что лишь интерпретирует вероятное видение президента России.
В целом же от интеграции Лукашенко не отказывается:
Стоит отметить, что русские, белорусы и украинцы воспринимаются Владимиром Путиным как один народ, о чём президент России написал в своей большой статье совсем недавно.
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