Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России: "Я головой Путина думаю"

Александр Лукашенко высказался о возможности вхождения в состав России. Он подчеркнул, что выступает за интеграцию и добавил: "Я головой Путина думаю".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об интеграции с Россией в ходе большого разговора, начатого в понедельник, 9 августа. Это своего рода большая пресс-конференция, где президент Белоруссии отвечает на самые наболевшие вопросы.

Когда я слышу все эти намёки "в состав России и прочее", я головой Путина думаю. Что, ещё одна головная боль нужна России? Нет!

Итак, Лукашенко считает, что о включении Белоруссии в состав России речи быть не может. Кроме того, добавляет, что такова позиция и Владимира Путина. Однако в своём же ответе соглашается, что лишь интерпретирует вероятное видение президента России.

В целом же от интеграции Лукашенко не отказывается:

Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав.

Стоит отметить, что русские, белорусы и украинцы воспринимаются Владимиром Путиным как один народ, о чём президент России написал в своей большой статье совсем недавно.