Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
В США оценили израильскую гимнастку
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независим...
Главная / Политика

Лукашенко о вхождении Белоруссии в состав России: "Я головой Путина думаю"

09 августа 2021, 13:05  •  200 • Политика
Александр Лукашенко высказался о возможности вхождения в состав России. Он подчеркнул, что выступает за интеграцию и добавил: "Я головой Путина думаю".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об интеграции с Россией в ходе большого разговора, начатого в понедельник, 9 августа. Это своего рода большая пресс-конференция, где президент Белоруссии отвечает на самые наболевшие вопросы.
Когда я слышу все эти намёки "в состав России и прочее", я головой Путина думаю. Что, ещё одна головная боль нужна России? Нет!
Итак, Лукашенко считает, что о включении Белоруссии в состав России речи быть не может. Кроме того, добавляет, что такова позиция и Владимира Путина. Однако в своём же ответе соглашается, что лишь интерпретирует вероятное видение президента России.
В целом же от интеграции Лукашенко не отказывается:
Мир изменился. Чтобы интегрироваться, развивать промышленную интеграцию, не надо кого-то включать в состав.
Стоит отметить, что русские, белорусы и украинцы воспринимаются Владимиром Путиным как один народ, о чём президент России написал в своей большой статье совсем недавно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





200
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорошо
09 августа 2021, 04:50
Пять признаков краха США: National Interest отдали мир России и Китаю
09 августа 2021, 08:30
"Мы, конечно, потратились, но": ВМФ получит сразу три атомные подлодки. Русские аплодируют
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2021, 03:00
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
09 августа 2021, 01:10
Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"
09 августа 2021, 03:55
Данилов: западных «мастодонтов» пугает успех Зеленского
09 августа 2021, 01:10
Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий
09 августа 2021, 01:10
Украина начала жить "в долг у природы". В Киеве объяснили, почему это хорош...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2021, 03:50
Гибель белорусского оппозиционера обернулась для Украины контролем от США
07 августа 2021, 09:45
В Украине обвинили Россию в хищении технологий, по которым был разработан истребитель Су-75 Checkmate
06 августа 2021, 14:30
Шойгу рассказал Киеву тонкий одесский анекдот. В ответ последовало оскорбление от Гончаренко
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
06 августа 2021, 09:55
Запад лишил Украину права голоса
08 августа 2021, 12:20
Лидер украинского "Азова" сотрудничал с МВД России - Кива
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.